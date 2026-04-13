Habla el padre del menor asesinado en Villanueva de la Cañada: "Quiso darle una lección a su hijo y acogió al presunto asesino"

David, un menor de 11 años de Villanueva de la Cañada, falleció el pasado jueves a manos de un joven de 23 años. Este le apuñalaba en el centro cultural del municipio, cuando el menor asistía a sus clases de inglés, causándole una parada cardiorrespiratoria ante la que los médicos no pudieron hacer nada.

Ambos se conocían y, según el entorno de la víctima, no era la primera vez que el presunto autor de los hechos amenazaba y amedrentaba a David. Pese a que el menor trataba de acogerle cuando el resto de niños le daba de lado por el trastorno autista que padece, este terminó con su vida.

Nuestro compañero Jorge García Badía, de El Español, ha podido hablar con Gabriel, el padre de David. Este afirma que el presunto asesino le dijo a su hijo que tenía 15 años y no supieron que tenía 23 hasta su detención. "De haberlo sabido habríamos sospechado que podía hacer algo raro con los niños", afirma.

Según Badía, el padre de David "quiso darle una lección a su hijo" y acogió al presunto asesino de su hijo en la familia porque le acosaban en el colegio, según él contaba. "Le llevaban a comer, a su casa...", señala Badía.

Villanueva de la Cañada continúa consternado ante el asesinato de David. Un crimen que nadie esperaba y que su familia es incapaz de asimilar.