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La madre de la menor agredida en Moguer, Huelva: "Vamos a luchar para salir adelante"

La agresión de un grupo de menores a otra menor ha generado mucho revuelo en las redes sociales tras hacerse viral el vídeo de la pelea. Hoy contamos en plató con un experto y exDefensor del Menor y con el testimonio de la madre de la joven agredida que está está al lado de su hija de manera incondicional.

Ex defensor

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Un grupo de niñas de doce años acorralaron a otra menor para agredirla. Una de ellas quedó con la víctima para ir a comprar y cuando menos se lo esperaba aparecieron las demás para humillarla, intimidarla y pegarla. Los hechos ocurrieron en un pueblo de Huelva, en Moguer.

Hoy contamos en plató con Javier Urra, exDefensor del Menor, nos cuenta que es esencial el papel de los padres en estos casos ya que los menores no son conscientes de la gravedad de lo que muchas veces hacen. Considera necesario el perdón público por parte de las madres de las niñas agresoras ya que responden con responsabilidad por los actos de sus hijos.

Siguiendo con la importancia de los padres, hemos podido escuchar a la madre de la víctima, quien ha confesado que ha sido "muy doloroso" lo vivido, pero, que aunque están sufriendo mucho, su hija tiene una familia "muy fuerte" y "vamos a luchar para salir adelante", asegura.

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