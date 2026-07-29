Algunos ayuntamientos de Castellón piden a sus vecinos que preparen una bolsa de emergencia ante posibles evacuaciones

Los incendios de la Sierra Oeste de Madrid y de Ávila ya están controlados. Las zonas donde todavía había más calor se han enfriado para evitar que el fuego vuelva a activarse. Además, algunos de los pueblos que habían sido confinados ya están recuperando la normalidad y se están levantando las restricciones.

Aun así, las autoridades piden seguir extremando la precaución, ya que este miércoles comienza la cuarta ola de calor, lo que aumenta el riesgo de nuevos incendios.

La mayor preocupación ahora está en Castellón, donde la situación sigue siendo difícil. El incendio continúa avanzando y afecta a nuevas zonas, han ardido ya más de 9.000 hectáreas en la Vall d'Uxó y sigue habiendo alrededor de 2.000 desalojados.

Una situación de urgencia que mantiene en alerta a todos los vecinos. Muchos ciudadanos han preparado por su cuenta sus bolsas de emergencia para poder huir en caso de que el fuego siga avanzando y acercándose sin control. Otros sin embargo, confiesan que la mayor parte de la información la tienen gracias a los medios de comunicación ya que las administraciones no han enviado nuevos datos.

Durante estas horas tan angustiosas, algunos ayuntamientos si que han sido previsibles y han pedido a los habitantes que tengan esas mochilas más que preparadas para poder ser evacuados si fuese necesario. Uno de los jóvenes de la zona asegura que cuesta bastante respirar y que ellos pueden aguantarlo pero los mayores no. Necesitan atención y más ayuda.

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