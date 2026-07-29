Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Algunos ayuntamientos de Castellón piden a sus vecinos que preparen una bolsa de emergencia ante posibles evacuaciones

En Castellón el fuego sigue avanzando y acercándose a las casas. Algunos ayuntamientos han pedido que sus ciudadanos preparen una mochila con lo imprescindible. Aunque están al tanto de la situación, algunos jóvenes creen que pueden afrontarla pero los más mayores no.

Incendios

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Los incendios de la Sierra Oeste de Madrid y de Ávila ya están controlados. Las zonas donde todavía había más calor se han enfriado para evitar que el fuego vuelva a activarse. Además, algunos de los pueblos que habían sido confinados ya están recuperando la normalidad y se están levantando las restricciones.

Aun así, las autoridades piden seguir extremando la precaución, ya que este miércoles comienza la cuarta ola de calor, lo que aumenta el riesgo de nuevos incendios.

La mayor preocupación ahora está en Castellón, donde la situación sigue siendo difícil. El incendio continúa avanzando y afecta a nuevas zonas, han ardido ya más de 9.000 hectáreas en la Vall d'Uxó y sigue habiendo alrededor de 2.000 desalojados.

Una situación de urgencia que mantiene en alerta a todos los vecinos. Muchos ciudadanos han preparado por su cuenta sus bolsas de emergencia para poder huir en caso de que el fuego siga avanzando y acercándose sin control. Otros sin embargo, confiesan que la mayor parte de la información la tienen gracias a los medios de comunicación ya que las administraciones no han enviado nuevos datos.

Durante estas horas tan angustiosas, algunos ayuntamientos si que han sido previsibles y han pedido a los habitantes que tengan esas mochilas más que preparadas para poder ser evacuados si fuese necesario. Uno de los jóvenes de la zona asegura que cuesta bastante respirar y que ellos pueden aguantarlo pero los mayores no. Necesitan atención y más ayuda.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Berta

Berta Lemus, la Miss curvy que ha hecho historia: "Me han dicho que no encajo en los cánones, pero yo quiero romperlos"

Tony Aguilar

Tony Aguilar desvela el infierno que ha sufrido su hijo por la picadura de una garrapata: "Ha perdido cinco kilos"

Fotocopia

Con una fotocopia del DNI le suplantaron la identidad para cometer delitos de tráfico

Socorrista
Actualidad

Una socorrista es agredida por una bañista con el palo de una sombrilla: "Le dije que con gafas de sol no"

Testículo
En directo

Perdió un testículo por una carga policial: su padre denuncia una "agresión violenta"

Ana
INCENDIOS

Ana se emociona al escuchar el testimonio de su padre, que lo ha perdido todo en los incendios: "Tiene que empezar de cero"

Julio, un vecino de San Martín de Valdeiglesias, ha perdido su casa por los incendios que han arrasado gran parte del país. A sus 73 años, debe rehacer su vida por completo.

Incendios
Última hora

Algunos ayuntamientos de Castellón piden a sus vecinos que preparen una bolsa de emergencia ante posibles evacuaciones

En Castellón el fuego sigue avanzando y acercándose a las casas. Algunos ayuntamientos han pedido que sus ciudadanos preparen una mochila con lo imprescindible. Aunque están al tanto de la situación, algunos jóvenes creen que pueden afrontarla pero los más mayores no.

Javier Urra

El psicólogo Javier Urra anuncia que padece un cáncer de pulmón con metástasis: "A la vida hay que ponerle ganas"

Ex defensor

La madre de la menor agredida en Moguer, Huelva: "Vamos a luchar para salir adelante"

Madre de otra menor agresora

Habla la madre de otra de las menores agresoras de Moguer (Huelva): "No lo justifico, pero que dejen de acosarla"

Publicidad