Ana se emociona al escuchar el testimonio de su padre, que lo ha perdido todo en los incendios: "Tiene que empezar de cero"

España lidia con los estragos de un incendio sin precedentes y los focos que aún continúan activos en algunos puntos de Ávila, Madrid, Toledo y Castellón. Sin embargo, parece que la noche ha sido positiva para la contención de las llamas.

Pese a todo, las consecuencias de los incendios han sido devastadoras y miles de personas han perdido sus casas y prácticamente sus pueblos al completo. Una situación que ha obligado al Gobierno a decretar la emergencia nacional.

Julio, un hombre de 73 años de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), ha sido uno de los afectados por los incendios. Su vivienda ha quedado completamente calcinada y tan solo ha podido conservar su coche y una bolsa de ropa.

Su hija Ana ha querido ayudarle con una iniciativa por redes sociales, ya que asegura que no le queda otra opción que empezar de cero. "Eran dos casa de madera prefabricadas en medio del campo, era carne de cañón", advierte Ana.

Pese a todo, Julián se ha mostrado esperanzado en nuestro programa, asegurando que lo que más le duele es la desolación de la sierra y la naturaleza. "Yo voy a tirar para delante", afirma.

Las cifras que dejan los incendios son devastadoras: más de 175.000 personas afectadas y unas 70.000 hectáreas arrasadas. Unos datos que han convertido esta situación en una de las mayores catástrofes de nuestro país en el siglo XXI.

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