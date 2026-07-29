Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

INCENDIOS

Ana se emociona al escuchar el testimonio de su padre, que lo ha perdido todo en los incendios: "Tiene que empezar de cero"

Julio, un vecino de San Martín de Valdeiglesias, ha perdido su casa por los incendios que han arrasado gran parte del país. A sus 73 años, debe rehacer su vida por completo.

Ana

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

España lidia con los estragos de un incendio sin precedentes y los focos que aún continúan activos en algunos puntos de Ávila, Madrid, Toledo y Castellón. Sin embargo, parece que la noche ha sido positiva para la contención de las llamas.

Pese a todo, las consecuencias de los incendios han sido devastadoras y miles de personas han perdido sus casas y prácticamente sus pueblos al completo. Una situación que ha obligado al Gobierno a decretar la emergencia nacional.

Julio, un hombre de 73 años de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), ha sido uno de los afectados por los incendios. Su vivienda ha quedado completamente calcinada y tan solo ha podido conservar su coche y una bolsa de ropa.

Su hija Ana ha querido ayudarle con una iniciativa por redes sociales, ya que asegura que no le queda otra opción que empezar de cero. "Eran dos casa de madera prefabricadas en medio del campo, era carne de cañón", advierte Ana.

Pese a todo, Julián se ha mostrado esperanzado en nuestro programa, asegurando que lo que más le duele es la desolación de la sierra y la naturaleza. "Yo voy a tirar para delante", afirma.

Las cifras que dejan los incendios son devastadoras: más de 175.000 personas afectadas y unas 70.000 hectáreas arrasadas. Unos datos que han convertido esta situación en una de las mayores catástrofes de nuestro país en el siglo XXI.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Berta

Berta Lemus, la Miss curvy que ha hecho historia: "Me han dicho que no encajo en los cánones, pero yo quiero romperlos"

Tony Aguilar

Tony Aguilar desvela el infierno que ha sufrido su hijo por la picadura de una garrapata: "Ha perdido cinco kilos"

Fotocopia

Con una fotocopia del DNI le suplantaron la identidad para cometer delitos de tráfico

Socorrista
Actualidad

Una socorrista es agredida por una bañista con el palo de una sombrilla: "Le dije que con gafas de sol no"

Testículo
En directo

Perdió un testículo por una carga policial: su padre denuncia una "agresión violenta"

Ana
INCENDIOS

Ana se emociona al escuchar el testimonio de su padre, que lo ha perdido todo en los incendios: "Tiene que empezar de cero"

Julio, un vecino de San Martín de Valdeiglesias, ha perdido su casa por los incendios que han arrasado gran parte del país. A sus 73 años, debe rehacer su vida por completo.

Incendios
Última hora

Algunos ayuntamientos de Castellón piden a sus vecinos que preparen una bolsa de emergencia ante posibles evacuaciones

En Castellón el fuego sigue avanzando y acercándose a las casas. Algunos ayuntamientos han pedido que sus ciudadanos preparen una mochila con lo imprescindible. Aunque están al tanto de la situación, algunos jóvenes creen que pueden afrontarla pero los más mayores no.

Javier Urra

El psicólogo Javier Urra anuncia que padece un cáncer de pulmón con metástasis: "A la vida hay que ponerle ganas"

Ex defensor

La madre de la menor agredida en Moguer, Huelva: "Vamos a luchar para salir adelante"

Madre de otra menor agresora

Habla la madre de otra de las menores agresoras de Moguer (Huelva): "No lo justifico, pero que dejen de acosarla"

Publicidad