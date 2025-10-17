Sucesos
Habla el hijo de una superviviente de la asesina en serie de mayores: "Mi madre fue la última con la que lo intentó"
La posible ludopatía de Remedios Sánchez puede ser el motivo que llevaba a la asesina de mujeres mayores a matar. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Eulogio, el hijo de una mujer que sobrevivió a Remedios por tener poco dinero.
Remedios Sánchez fue sentenciada a 144 años de prisión por el asesinato de tres mujeres de edad avanzada. Tras haber cumplido 20 años de condena, aprovechó un día de permiso concedido por su buen comportamiento para cometer un nuevo crimen, cobrando así su cuarta víctima.
Aunque inicialmente se pensó que la muerte de la cuarta mujer podía haber sido natural, las investigaciones confirmaron que Remedios había irrumpido en su vivienda y la había asesinado con el objetivo de robarle 400 euros en efectivo que guardaba en su casa.
La autora del crimen tenía una adicción al juego, concretamente al bingo, por lo que se cree que mataba a sus víctimas para robarles el dinero. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Eulogio, hijo de Isabel, una mujer que se salvó de Remedios por tener poco dinero.
"Le cogió el monedero y vio que tenía 5 euros y una estampita", nos cuenta, "mi madre fue la última con la que lo intentó antes de que la detuvieran".
Isabel pudo ser la última víctima de Remedios, que hoy continúa en prisión tras cobrarse su cuarta vida. Además, la policía investiga si pudo cometer más asesinatos en otros días de permiso.
