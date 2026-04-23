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Mejores momentos | 23 de abril

Ana María alcanza los 1.000€ en el primer panel del programa gracias a la ‘doble letra’

La conquense ha logrado evitar la quiebra por centímetros en hasta tres ocasiones.

1_AnaMaría

Ana María alcanza los 1.000€ en el primer panel del programa gracias a la ‘doble letra’

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Adrián Moreno
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La concursante del atril azul no ha podido empezar de mejor manera el panel. Con la ayuda del público, ha utilizado el gajo de ‘todas las vocales’, inundando el panel de letras que no tendrá que comprar, lo que le ha permitido acumular más dinero en su marcador.

Ana María ha tenido valentía, junto con una buena dosis de fortuna en sus tiradas, ya que en hasta tres ocasiones seguidas ha conseguido caer en el gajo contiguo al de la ‘quiebra’, poniendo a todo el plató en vilo.

Uno de esos gajos contiguos en el que ha caído ha sido el de 150€, y, aunque la primera consonante elegida no estaba repetida, gracias al uso de la ‘doble letra’ ha escogido una consonante que aparecía cuatro veces en el panel, lo que ha hecho que Ana María acabara resolviendo el primer panel del programa por 1.000€

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