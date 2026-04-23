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Mejores momentos | 23 de abril

“Como no sea esta la letra oculta, me voy”: Juan consigue llegar a los 950€ intentando conseguir el ‘super comodín’

El concursante ha insistido en descubrir la ‘letra oculta’ pese a tener ya 800€ en su marcador.

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“Como no sea esta la letra oculta, me voy”: Juan consigue llegar a los 950€ intentando conseguir el ‘super comodín’

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Adrián Moreno
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El madrileño nos ha dado una lección a todos de perseverancia, aunque esa insistencia no siempre sale bien. Juan estaba a punto de resolver el panel con 800€, pero, como es habitual, Jorge Fernández ha tentado al concursante para que consiga el ‘super comodín’.

Muchos concursantes habrían desistido después de ver que, tras hasta tres tiradas más de la ruleta, la ‘letra oculta’ no aparecía. Sin embargo, Juan ha reconocido que se había ‘picado’ y no iba a parar hasta encontrar la consonante.

Con 950€ en su marcador, a punto de llegar a los 1.000€ que había conseguido Ana María en el primer panel, el concursante del atril rojo ha conseguido adivinar la letra oculta y ha logrado llevarse el ‘super comodín’, situándose a tan solo 50€ de la conquense.

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