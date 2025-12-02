La gripe ya es una epidemia que esquiva las vacunas: "Este año se transmite con más facilidad"

Llega el invierno y, con él, comienza la época de gripe. Como cada año, surgen nuevas cepas, aunque en este caso, las nuevas mutaciones son más fuertes que nunca.

La gripe este año ha empezado a finales de octubre, principios de noviembre, adelantándose unas 4 semanas respecto a lo habitual. Además de que la nueva cepa de por sí tiene una mayor transmisibilidad, si se le suman los puentes, las cenas y los eventos, se acelera aún más la transmisibilidad.

La vacuna de la gripe parece no ser tan eficaz frente a estas nuevas mutaciones, aunque sí ayuda a reducir sus efectos. Sin embargo, este año se ha visto reducida la tasa de vacunación, sobre todo en jóvenes y adultos sanos.

"Las vacunas están basadas en la cepa predominante del año anterior y este año ha cambiado más con respecto al anterior", señala el farmacéutico Álvaro Fernández, "pero la vacuna siempre reduce el contagio".

Para evitar los contagios, los expertos recomiendan el uso de mascarilla, el lavado de manos constante, la ventilación y evitar aglomeraciones, entre otras cosas. ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!