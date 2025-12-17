Antena3
Hablamos con la hija de Marisa Paredes en el aniversario de su fallecimiento: "Hablar de ella en pasado se me hace difícil"

Un año después del fallecimiento de la actriz, su hija María Isasi la recuerda como la gran madre, mujer y profesional que fue.

María Isasi

Se cumple un año del fallecimiento de Marisa Paredes, la famosa actriz española que dejó a la industria del cine huérfana a sus 78 años. El 17 de diciembre de 2024, Marisa Paredes sufría un fallo cardíaco que se llevaba su vida.

Por primera vez en televisión, su hija María Isasi se ha sincerado con nosotros sobre la relación que tenía con Marisa. "Hablar de ella en pasado todavía me es difícil", confiesa.

Pese al dolor de la pérdida, el reconocimiento que ha tenido su madre y el apoyo que les ha dado todo el país entero ha sido un alivio. "Siempre digo que he compartido a mi madre con el mundo entero y el mundo entero ahora me devuelve ese cariño", asegura María Isasi.

La muerte de Marisa Paredes sigue siendo una herida en el corazón de nuestro país, pero su legado permanece imborrable en el recuerdo de los suyos. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado su hija en el vídeo!

