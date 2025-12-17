Antena3
La desconocida historia familiar de Megan Maxwell: "Muchas veces he querido buscar a mi padre para ver qué pasó"

Por primera vez, Carmen, la madre de Megan Maxwell, habla de la historia de amor que tuvo con un militar estadounidense y que le dio a la mayor alegría de su vida: su hija.

Megan Maxwell y su madre

Megan Maxwell es una de las escritoras más exitosas de nuestro país. Sus novelas no solo han conquistado al público, sino que además se han llevado a la pantalla.

Una de sus novelas más especiales es Hola, ¿te acuerdas de mí?, que cuenta la historia de amor de su madre, Carmen, con su padre. Hoy, por primera vez, la recuerdan juntas en el plató de Y ahora Sonsoles.

Todo comenzó cuando Carmen se mudó a Alemania dispuesta a ganarse la vida. Allí, conoció a un militar estadounidense del que se enamoró perdidamente. "Después de vernos mucho, de hablar... me di cuenta de que me había enamorado y empezamos una relación", afirma Carmen.

Tras un intenso romance en Alemania, él fue trasladado a Vietnam sin saber que Carmen estaba embarazada. "Nuestra idea era yo irme para allá o que el volviese de la guerra, pero al mes de irse me di cuenta de que estaba embarazada", nos cuenta Carmen.

Sola, embarazada y en otro país, Carmen decidió seguir adelante, aunque no se lo contó a sus padres por miedo. "Sentía vergüenza, en aquellos tiempos quedarse embarazada sin estar casada no estaba bien visto", recuerda, "cuando mi padre se enteró me dijo que no debía sentir vergüenza de lo que me había pasado".

Dispuesta a darle la mejor vida posible a su hija, Carmen regresó a España y crio a Megan junto a su familia. Durante un tiempo mantuvo correspondencia con el padre, pero hubo un momento en el que no supieron nada más de él.

"Hubo un momento en el que quise buscar a mi padre, pero ahora ya prefiero dejarlo, no me gustaría encontrarme con algo que no quiero", asegura Megan.

A día de hoy, Carmen recuerda aquella historia como algo bonito, dejando a un lado el dolor y quedándose con lo positivo de una historia que hoy le hace estar aquí junto a su hija: "Aún hoy sigo esperando una carta y llevo una foto suya en la cartera". ¡No te pierdas esta historia en el vídeo de arriba!

María Isasi

