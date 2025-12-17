Marisa, incapaz de cobrar la pensión de viudedad: "Llevábamos 32 años juntos, pero solo uno como pareja de hecho"

Marisa acaba de perder al que fue el amor de su vida. Ambos estuvieron 32 años juntos y tuvieron un hijo, pero la Administración no la considera viuda porque no fue hasta 2024 cuando se hicieron pareja de hecho.

Pese a que tiene pruebas para demostrar que ha convivido con su marido durante 32 años, la ley exige al menos dos años como pareja de hecho para cobrar la pensión. "Me faltan 11 meses de formalización de la pareja", nos cuenta Marisa.

Marisa entiende que tenga que demostrar que hayan sido pareja durante 32 años, pero no le parece bien que no tengan esas pruebas en cuenta. "Tenemos un libro de familia en común, certificado de convivencia de 32 años por el Ayuntamiento donde hemos vivido..."

Como Marisa, son muchas las parejas que se encuentran en la misma situación y a las que les han denegado la pensión de viudedad por un detalle administrativo. ¿Lograrán demostrar que su amor fue mucho más que un trámite?