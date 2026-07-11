Se sincera
La confesión de Joseba Arguiñano a Antonio Resines: “Mi madre me daba la teta entre comanda y comanda”
El cocinero de Cocina abierta con Joseba Arguiñano se ha sincerado con Antonio Resines sobre los primeros recuerdos de su infancia.
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El actor ha bromeado sobre su falta de experiencia en la cocina, “habéis visto que no tengo ni ligera idea de cocinar” ha asegurado Resines mientras quería saber cuándo ha aprendido a cocinar el hijo de Karlos Arguiñano.
“Yo nací en la cocina” ha asegurado Joseba sobre sus inicios en el mundo culinario. El cocinero ha explicado que su madre ya estaba en el restaurante cuando él nació. “Yo creo que entre comanda y comanda me daba la teta” ha afirmado Joseba Arguiñano.
Una confesión que hace reír a Antonio Resines, el cocinero le ha asegurado que “no he sido muy buen estudiante y cuando acabé la ESO y mi aita me dijo que estudiara cocina” ha explicado Joseba Arguiñano.
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