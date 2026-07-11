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El próximo viernes

5 finalistas y un solo ganador: tú eliges en directo al ganador de Tu cara me suena 13

Ya conocemos a los cinco finalistas de la edición, y el público desde sus casas votará por el ganador de una histórica edición.

Martín Savi y Manel Fuentes

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Julián López
Julián López
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Ya palpamos la gran final de Tu cara me suena 13, una noche histórica tras una segunda semifinal que ha certificado a los cinco finalistas de la edición.

A J Kbello se le unen María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops: cinco finalistas y un solo ganador que decidirás tú desde casa. Parrado fue la gran ganadora de la segunda semifinal con su imitación de Pastora Soler, y todos los finalistas ya han elegido a quién quieren imitar en la gran final.

María Parrado, en Tu cara me suena

El próximo viernes, a las 22.00 horas y en directo, el público votará por el ganador de Tu cara me suena 13. ¿Quién será el ganador? ¡La decisión está en tus manos!

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