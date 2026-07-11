5 finalistas y un solo ganador: tú eliges en directo al ganador de Tu cara me suena 13

Ya palpamos la gran final de Tu cara me suena 13, una noche histórica tras una segunda semifinal que ha certificado a los cinco finalistas de la edición.

A J Kbello se le unen María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops: cinco finalistas y un solo ganador que decidirás tú desde casa. Parrado fue la gran ganadora de la segunda semifinal con su imitación de Pastora Soler, y todos los finalistas ya han elegido a quién quieren imitar en la gran final.

El próximo viernes, a las 22.00 horas y en directo, el público votará por el ganador de Tu cara me suena 13. ¿Quién será el ganador? ¡La decisión está en tus manos!

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