El próximo viernes
5 finalistas y un solo ganador: tú eliges en directo al ganador de Tu cara me suena 13
Ya conocemos a los cinco finalistas de la edición, y el público desde sus casas votará por el ganador de una histórica edición.
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Ya palpamos la gran final de Tu cara me suena 13, una noche histórica tras una segunda semifinal que ha certificado a los cinco finalistas de la edición.
A J Kbello se le unen María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops: cinco finalistas y un solo ganador que decidirás tú desde casa. Parrado fue la gran ganadora de la segunda semifinal con su imitación de Pastora Soler, y todos los finalistas ya han elegido a quién quieren imitar en la gran final.
El próximo viernes, a las 22.00 horas y en directo, el público votará por el ganador de Tu cara me suena 13. ¿Quién será el ganador? ¡La decisión está en tus manos!
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