El espectacular dueto de Paula Koops y Ana Torroja en directo que acaba cantando todo el público de Tu cara me suena

Una de las actuaciones más especiales de esta segunda Semifinal de Tu cara me suena la ha protagonizado Paula Koops, sobre todo por el Training VIP que ha recibido de la mismísima Ana Torroja para interpretar ‘Una rosa es una rosa’.

Pero, sin duda, el momento más emotivo ha sido cuando Ana Torroja ha salido al centro del escenario de Tu cara me suena para valorarla primero, y para cantar juntas en riguroso directo.

Paula Koops ha pedido cantar una de sus canciones favoritas: ‘Me cuesta tanto olvidarte’. El dueto ha comenzado con Ana Torroja dando el pistoletazo para después seguir la concursante, pero Torroja ha animado al público a cantar con ellas. ¡Hasta Manel Fuentes se ha unido en este momentazo!

En el vídeo de arriba tienes este emotivo dueto que comenzaron dos veces y acabaron siendo cientas. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

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