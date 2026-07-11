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El "sorpresón" de Manu y Moisés a Roberto Leal: inesperado reencuentro tras Pasapalabra

Los dos exconcursantes se prestaron a participar en la visita que el presentador hizo al programa Cara al show, presentado por Marc Giró en laSexta.

El "sorpresón" de Manu y Moisés a Roberto Leal: inesperado reencuentro tras Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Cada concursante de Pasapalabra es parte ya para siempre de la gran familia que es este programa. Los reencuentros se viven entre la nostalgia y la alegría y esta semana se ha producido uno por partida doble. Roberto Leal ha compartido momento televisivo con Manu Pascual y Moisés Laguardia, dos de las grandes leyendas del concurso, aunque fuera de 'su' plató. Ha sido en Cara al show, en laSexta.

Roberto acudió al programa presentado por Marc Giró para promocionar su nueva novela, El sótano, y también para charlar sobre Pasapalabra. Tras la entrevista, estaba preparado un divertido juego en el que ambos presentadores tenían que adivinar míticos concursos televisivos a través de señas. La prueba era por equipos, así que necesitaban participantes... ¡y aparecieron Moisés y Manu!

Para las dos leyendas de Pasapalabra, se trata de su reaparición en la pequeña pantalla. "Sorpresón", describe Roberto en respuesta a una publicación que Manu ha hecho en sus redes sociales. Los dos formaron uno de los equipos en este juego y el madrileño asegura que tienen "futuro en la mímica".

Lo de menos es quién ganó en este divertido reto. Visiblemente emocionado, Roberto agradeció el reencuentro y lanzó un deseo: "Han de volver".

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