La elegancia y la presencia de Sole Giménez ha iluminado el plató de Tu cara me suena

Sole Giménez ha afrontado Tu cara me suena con la elegancia y la sensibilidad que siempre la han caracterizado. Gala tras gala ha demostrado una gran calidad vocal, poniendo su sello personal a cada actuación sin perder la esencia de los artistas a los que ha imitado.

A lo largo del concurso ha sorprendido enfrentándose a registros muy alejados de su estilo habitual. Desde la delicadeza de Mari Trini o Mon Laferte hasta el lado más cañero de P!nk, la cantante ha demostrado una versatilidad que ha ido conquistando tanto al jurado como al público.

Sin duda, su actuación estrella de la temporada y esa que no olvidaremos es su imitación de Édith Piaf, con la que se llevó todos los doces posibles y por ende, la victoria, en la tercera gala. ¡Revive todas sus actuaciones hasta los directos en el vídeo de arriba!

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