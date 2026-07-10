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Fonsi Nieto se abre como nunca y habla sobre la relación con sus exparejas: "Nos llevamos fenomenal"

Fonsi Nieto se abre en canal ante las cámaras del programa para hablar sobre la paternidad, la relación que tiene con las madres de sus hijos, y su carrera como deportista.

Fonsi Nieto

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Fonsi Nieto, expiloto de motociclismo y DJ, tiene claro que su prioridad es su familia. Junto a sus hijos, Lucas y Hugo, continúa una de las sagas más importantes del motociclismo español, la de los Nieto, liderada por su tío, Ángel Nieto.

El 12+1 veces campeón del mundo fue una gran inspiración para toda la familia. Sus hijos, Hugo, Pablo y Gelete, crecieron rodeados de motos, al igual que su sobrino Fonsi. Sin embargo, el expiloto recuerda entre risas que en casa intentaban que no se dedicaran a ese deporte. "Les salió el tiro por la culata", bromea.

En 2011 nació su primer hijo, Lucas, fruto de su relación con Alba Carrillo. Fonsi asegura que disfruta mucho esa etapa y que le encanta llevarle al colegio o recogerle. "Son esos momentos los que te hacen feliz", explica. En octubre de 2020 llegó su segundo hijo, Hugo, junto a Marta Castro.

Además, destaca la buena relación que mantiene con las madres de sus hijos. "Al final nos llevamos todos fenomenal. Tanto con la madre de Lucas como con la de Hugo", asegura.

Sobre la posibilidad de ampliar la familia, Fonsi reconoce que, por ahora, no se lo plantea. "De momento estamos muy bien así", afirma. Eso sí, tiene claro que el amor y sus hijos son el mayor motivo para volver a casa con ilusión.

Durante años, su relación con Alba Carrillo estuvo marcada por los enfrentamientos y los procesos judiciales, una situación que ocupó muchos titulares. Sin embargo, con el tiempo ambos consiguieron dejar atrás sus diferencias. El colaborador Nacho Gay asegura que aquellos conflictos llegaron a costarle mucho dinero a Alba Carrillo.

En 2011, Fonsi Nieto anunció su retirada del motociclismo para centrarse en su carrera como DJ. La decisión llegó después del grave accidente que sufrió en Indianápolis en 2010. "Casi pierdo una pierna y, tras 14 operaciones, ya no puedo correr", recuerda. Para el expiloto, lo más difícil fue tener que dejar el deporte por una lesión: "Lo más duro para un deportista es cuando te tienes que retirar por una lesión".

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