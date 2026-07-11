Esta noche, el público del plató elige al último semifinalista en el Asalto Final de La Voz Kids

La Voz Kids alcanza esta noche su último Asalto antes de la esperada Semifinal. Solo quedan tres artistas por equipo y solo uno de ellos conseguirá el último billete para seguir luchando por convertirse en la mejor voz kids de este país.

La emoción será máxima desde el primer minuto. Los talents subirán al escenario sabiendo que cada actuación puede cambiar su destino y que esta vez la decisión ya no estará únicamente en manos de los coaches.

Por primera vez en esta edición, será el público presente en plató el encargado de decidir quién completa cada uno de los equipos semifinalistas. Una mecánica que añade todavía más tensión a una gala donde cualquier voto puede marcar la diferencia.

Con las últimas plazas en juego, La Voz Kids vivirá una de las noches más emocionantes de la temporada, en la que se conocerán definitivamente los doce talents que competirán por convertirse en la mejor voz kids de la edición.

Martina, Lucía y Jisa se la juegan en el equipo Edurne

Las tres talents vuelven a subirse al escenario para luchar por el último billete del equipo de Edurne hacia la Semifinal. Solo una conseguirá completar el trío de semifinalistas junto a Mía y Lucía, ya clasificadas.

Marta, Leo y Sol se disputan la última plaza del equipo Ana Mena

Después de asegurar el pase de Marco y Erick, Ana Mena deberá elegir entre Marta, Leo y Sol a la última voz que completará su equipo para la Semifinal. Tres estilos muy diferentes y una única plaza en juego.

Lola, Evolett y Mila, a por el último billete del equipo Fonsi

Luis Fonsi ya cuenta con Dani y Triana como semifinalistas, pero todavía queda una plaza por decidir. Lola, Evolett y Mila protagonizarán una de las decisiones más complicadas para el coach puertorriqueño.

Eduardo, Diego y Celia a por todas en el equipo de Orozco

Antonio Orozco ya tiene a Leire y Skabum en la Semifinal. Ahora deberá decidir cuál de sus tres talents, Eduardo, Diego o Celia, consigue el último pase y completa definitivamente su equipo.

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