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La tierna felicitación de Beril Pozam a Ersin Arici por su cumpleaños: “La vida es hermosa contigo”

El actor turco ha estado de celebración, y su esposa ha compartido unas bonitas imágenes por su cumpleaños.

La tierna felicitación de Beril Pozam a Ersin Arici por su cumpleaños: “La vida es hermosa contigo”

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Julián López
Julián López
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En Una nueva vida hemos estado de celebración con el cumpleaños de Ersin Arici, el actor turco que interpreta a Abidin en la ficción. Comparte guiones, cámaras y vida con Beril Pozam, quien da vida a Suna en Una nueva vida, y forman una pareja muy querida tanto en la serie como en la vida real gracias a todas las imágenes que suben de ellos.

Ersin Arici ha cumplido el pasado 7 de julio 35 años en un gran momento de su vida personal y profesional, y su esposa está muy orgullosa de él, por eso ha subido unas imágenes de su marido para desearle un feliz cumpleaños, un detonante para que todos los fans de Una nueva vida y del propio actor trasladen también sus felicitaciones.

La pareja nos encandila con sus fotos juntos en redes sociales, sus escapadas románticas y sus viajes, como el último que hicieron a Mykonos, las islas griegas que parecen un paraíso. Actualmente, son nuestra pareja favorita en Una nueva vida, cuya trama está evolucionando y dándole muchos dolores de cabeza a los Korhan y a los Sanli. ¡No te pierdas nada de Una nueva vida en Antena 3 y en atresplayer!

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