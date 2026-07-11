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Gala 13 | Mejores momentos

Lolita Flores desvela que Camilo Sesto le enseñó un secreto para cantar: “No tengas miedo, abre la boca”

La artista ha compartido en pleno directo que fue telonera de Camilo Sesto y que empezó a cantar con él.

Lolita Flores desvela que Camilo Sesto le enseñó un secreto para cantar: “No tengas miedo, abre la boca”

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Julián López
Julián López
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La segunda Semifinal de Tu cara me suena ha estado llena de momentazos que han redondeado la noche, y en una gala así no podían faltar las eternas anécdotas de Lolita Flores.

Martín Savi nos ha puesto la piel de gallina con su imitación de Camilo Sesto, un artista que ya hemos visto varias veces sobre el escenario de Tu cara me suena, pero la versión del argentino ha sido soberbia.

¡Puro sentimiento! Martín Savi emociona como Camilo Sesto

Lolita Flores, a la hora de valorar al concursante, ha recordado una anécdota que tiene con el legendario artista: ¡fue su telonera! “Empecé con él”, señala Lolita, añadiendo que la primera vez que estuvo en Estados Unidos fue con él.

Por aquel entonces, ella era joven e inexperta, “cantaba con mucho reparo, era muy tímida, cantaba como para mí”, reconoce Lolita, pero confiesa que Camilo Sesto le contó un secreto para cantar con una voz mucho más potente.

“Abre la boca. No tengas miedo, abre la boca”, ha comentado Lolita, provocando las jocosas bromas de Àngel Llàcer. “Y no la cierra”, añade su compañero de la mesa del jurado.

La valoración de Lolita no se ha quedado ahí, pues ha señalado la dificultad que supone que un argentino como Martín Savi imite a Camilo Sesto, con un acento alicantino muy difícil de replicar. ¡Dale al play y revive este momentazo en el vídeo!

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