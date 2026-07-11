Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 23.00 horas

¿Nueva manera de avanzar por el puente? Un concursante dejará atónito a Manel Fuentes, el próximo miércoles en ¡Salta!

Nuevos concursantes aspiran a cruzar el puente de ¡Salta!, y uno de ellos le echará “bemoles” para llegar a la ronda final.

Manel Fuentes, en ¡Salta!

Publicidad

Julián López
Julián López
Publicado:

La intuición es algo muy importante que un concursante debe tener para avanzar por el puente de ¡Salta!

El miedo a caer al vacío y perder la opción de ganar hasta 50.000 euros llena de nervios hasta al más tranquilo, pero siempre hay nuevas maneras de sortear las preguntas.

En el próximo programa de ¡Salta!, un concursante dejará atónito a Manel Fuentes: “Tiene bemoles”, destaca el presentador por la manera en la que un concursante avanza… ¡bailando!

El próximo miércoles, a las 23:00 horas, no te pierdas un nuevo programa de ¡Salta! en Antena 3. ¡La emoción está asegurada!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Del cante de Alberto al zasca de David: gran pique en ¡Salta! por una canción de ABBA

Del cante de Alberto al zasca de David: gran pique en ¡Salta! por una canción de ABBA

Antena 3 » Programas » Salta

Publicidad

Programas

Llega el Asalto final de La Voz Kids: Sigue la gala en directo

Llega el Asalto final de La Voz Kids: Sigue la gala en directo

Manel Fuentes, en ¡Salta!

¿Nueva manera de avanzar por el puente? Un concursante dejará atónito a Manel Fuentes, el próximo miércoles en ¡Salta!

Martín Savi y Manel Fuentes

5 finalistas y un solo ganador: tú eliges en directo al ganador de Tu cara me suena 13

El "sorpresón" de Manu y Moisés a Roberto Leal: inesperado reencuentro tras Pasapalabra
Reaparecen en televisión

El "sorpresón" de Manu y Moisés a Roberto Leal: inesperado reencuentro tras Pasapalabra

La elegancia y la presencia de Sole Giménez ha iluminado el plató de Tu cara me suena
Así ha sido su concurso

La elegancia y la presencia de Sole Giménez ha iluminado el plató de Tu cara me suena

Esta noche, el público elige al último semifinalista en el Asalto Final de La Voz Kids
A las 22:00h

Esta noche, el público del plató elige al último semifinalista en el Asalto Final de La Voz Kids

Solo quedan tres artistas por equipo y solo uno de ellos tendrá una plaza en la Semifinal de La Voz Kids. ¡No te lo pierdas, a las 22:00h en Antena 3!

Lolita Flores desvela que Camilo Sesto le enseñó un secreto para cantar: “No tengas miedo, abre la boca”
Gala 13 | Mejores momentos

Lolita Flores desvela que Camilo Sesto le enseñó un secreto para cantar: “No tengas miedo, abre la boca”

La artista ha compartido en pleno directo que fue telonera de Camilo Sesto y que empezó a cantar con él.

La confesión de Joseba Arguiñano a Antonio Resines

La confesión de Joseba Arguiñano a Antonio Resines: “Mi madre me daba la teta entre comanda y comanda”

María Parrado

La reacción de María Parrado tras ganar la segunda semifinal de Tu cara me suena: “No quiero que esto acabe nunca”

Ordenatriz blancura perfecta

Ordenatriz nos revela los mejores trucos para conseguir la blancura perfecta en nuestras prendas y objetos

Publicidad