¿Nueva manera de avanzar por el puente? Un concursante dejará atónito a Manel Fuentes, el próximo miércoles en ¡Salta!

La intuición es algo muy importante que un concursante debe tener para avanzar por el puente de ¡Salta!

El miedo a caer al vacío y perder la opción de ganar hasta 50.000 euros llena de nervios hasta al más tranquilo, pero siempre hay nuevas maneras de sortear las preguntas.

En el próximo programa de ¡Salta!, un concursante dejará atónito a Manel Fuentes: “Tiene bemoles”, destaca el presentador por la manera en la que un concursante avanza… ¡bailando!

El próximo miércoles, a las 23:00 horas, no te pierdas un nuevo programa de ¡Salta! en Antena 3. ¡La emoción está asegurada!

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