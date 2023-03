Gerard Piqué recibe una oferta muy tentadora de una red social para personas infieles: ¿Aceptará?

Gerard Piqué sigue trabajando y después de su ruptura con Shakira siguen llegándole ofertas. La última ha sido, sin duda, la más sorprendente, y es que al futbolista le han ofrecido que una conocida red social para mantener aventuras extramatrimoniales sea la patrocinadora del equipo de fútbol del que es propietario el exfutbolista.

Y aunque no lo parezca, la cosa es seria porque la empresa ha emitido un comunicado en el que dicen lo siguiente: “Gerard Piqué, hemos visto cómo te fueron las cosas con tu ex, Shakira. Creemos en la no monogamia sin prejuicios, por eso nos hemos ofrecido a patrocinar a tu equipo”.

La empresa le ofrece al exfutbolista del FC Barcelona un millón de euros por la publicidad, y además, 50 mil para cada jugador que los publicite también en redes sociales o 150 mil si admiten que tienen relaciones con varias personas al mismo tiempo.

¿Aceptará Piqué la propuesta?