Gabriela Guillén responde a las declaraciones de Bertín Osborne: "He hablado con él y lo he puesto en su sitio"

Bertín Osborne, tras la noticia de que va a ser padre junto a Gabriela Guillén, ha confesado a Beatriz Cortázar que hace tiempo que no se ven. Él, además, no está enamorado, ha dejado claro. “Son accidentes que pasan todos los días”, ha dicho.

La periodista ha asegurado, además, que Bertín y Gabriela no están ya juntos. Eso sí, aunque no estaba planeado, se va a hacer cargo del bebé y va a intentar que no le va a faltar de nada.

"Cuando habla en vez de arreglar las cosas las fastidia más"

Gabriela Guillén, por su parte , ha decidido romper su silencio y ha desmentido una de las declaraciones del artista. "No ha sido un accidente, pero sí una sorpresa", ha dicho.

Para ella, además, lo más importante es que está feliz e ilusionada, y que quiere estar tranquila y fuera del foco mediático.

Carlos García López ha hablado también con ella y le ha dicho que ha hablado con Bertín y le ha puesto en su sitio. "Cuando habla en vez de arreglar las cosas las fastidia más", ha dicho la joven. Ha dicho además que tienen una relación pero que está muy enfadada por todo lo que ha dicho.

La pareja se conoció en abril de 2022 en una sesión de fotos y desde entonces surgió la chispa, aunque, según confirmó Bertín, a él no le apetecía tener una relación seria.

Quién es Gabriela Guillén

La joven es latina, tiene 32 años y es dueña de un centro estético en Madrid, un trabajo que compagina con el de modelo.

A su clínica ha acudido Bertín Osborne en alguna ocasión para hacerse tratamientos.

Además, en sus redes sociales hemos visto su faceta más personal, y es una gran amante del deporte.