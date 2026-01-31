Antena3
Mejores momentos | 31 de enero

El divertido vacile de Ana a su padre en Atrapa un millón: todo el plató coreando su canción más odiada

Ana y María han respirado tranquilas en la quinta ronda y, gracias a ‘Potra salvaje’, han logrado conservar los 175.000 euros todavía en juego.

El divertido vacile de Ana a su padre en Atrapa un millón: todo el plató coreando su canción más odiada

Alberto Mendo
Manel Fuentes se ha fijado en las “caras de felicidad” de Ana y María cuando les ha desvelado las opciones al afrontar la quinta ronda en Atrapa un millón. Eran tres canciones y se las sabían todas. Estaban tan felices como con la primera pregunta, cuando dedujeron la respuesta incluso antes de descubrir qué debían acertar.

Sabe la respuesta... ¡antes de descubrir la pregunta! Manel Fuentes flipa con María en Atrapa un millón

Ana incluso se ha permitido revelar un secreto sobre su padre, presente en el plató: su canción más odiada. Como profesor, ha contado que no dejaba de escucharla por las aulas cada vez que llegaba mediados de noviembre y acabó cogiéndola manía. Lo que no se esperaba es que todo el plató, a propuesta de Manel y con la complicidad de las concursantes, acabara coreando el villancico.

Ana y María se han permitido este distendido momento porque tenían clarísimo que ‘Potra salvaje’ se convirtió en himno de la Selección Española en la última Eurocopa. Ana incluso se ha acordado de Cucurella. Las dos amigas han logrado conservar los 175.000 euros aún en juego y han terminado bailando el temazo de Isabel Aaiún a todo volumen como si el plató fuera una gran discoteca. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Casi medio millón de esfuma por el cambio de opinión de Agus y David

¡Manda huevos! Casi medio millón de esfuma por el cambio de opinión de Agus y David

David y Agus revelan su proyecto de musical manchego

David y Agus revelan su proyecto de musical manchego: “Hay una balada que se llama ‘Mirando a Cuenca’”

La pregunta sobre alimentación que deja a Ana y María sin premio en Atrapa un millón

¡Qué mala uva! La pregunta sobre alimentación que deja a Ana y María sin premio en Atrapa un millón

