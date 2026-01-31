Antena3
Mejores momentos | 31 de enero

Sabe la respuesta... ¡antes de descubrir la pregunta! Manel Fuentes flipa con María en Atrapa un millón

El presentador ha alucinado con la capacidad de deducción de María, con el monedero estilo Chip de Ana y con la innovación de colocar los fajos verticales.

Sabe la respuesta... ¡antes de descubrir la pregunta! Manel Fuentes flipa con María en Atrapa un millón

Alberto Mendo
Publicado:

Qué mejor forma de comenzar a jugar en Atrapa un millón que sabiendo la respuesta correcta… ¡incluso antes de descubrir la pregunta! La suerte se ha aliado con Ana y María en la primera ronda, por lo que han podido salvar todos los fajos y mantener el premio intacto.

En cuanto han aparecido las cuatro opciones, María intuía por dónde iban a ir los tiros: “Algo de La bella y la bestia”. La inspiración le ha llegado con la posible respuesta ‘taza y tetera’. Manel Fuentes le ha dado la razón al leer el enunciado: tenían que acertar qué son la señora Potts y Chip en la película de Disney. Una enorme sonrisa se ha dibujado en la cara de las dos concursantes y hasta se han puesto a cantar ‘¡Qué festín!’.

María lo tenía claro y Ana también, en su caso gracias a “un monederito”. Manel ha bromeado con la casualidad de que podría servir para guardar un millón de euros. Además, el presentador ha destacado la forma en la que han puesto los fajos sobre la trampilla: “Habéis innovado más que nadie”. ¡Descubre este momento en el vídeo!

