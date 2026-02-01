Antena3
Los desafíos a los que se enfrentan los concursantes en el quinto programa

La Film Symphony Orchestra regresa a El Desafío para realizar un reto en directo junto a María José Campanario.

Carmen Pardo
Daniel Illescas será el protagonista de la apnea en el quinto programa de El Desafío, una prueba cuyo listó está muy alto tras los tiempos protagonizados por Willy Bárcenas y Patricia Conde.

María José Campanario tendrá que actuar en directo junto a la Film Symphony Orchestra y Willy Bárcenas se jugará la cabeza en la Escafandra Mortal, un reto de escapismo.

Eva Soriano se subirá al escenario para interpretar una coreografía en su reto Ping Pong , Dance , el duelo de El Puente es para José Yélamo y Eduardo Navarrete.

El reto de puntería es para Patricia Conde y Jessica Goicoechea afrontará en Vestuario Imposible. ¡No te pierdas los desafíos del quinto programa!

