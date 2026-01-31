Antena3
Mejores momentos | 31 de enero

Los dos hermanos han logrado llegar a la séptima pregunta tras quedarse ya en la cuarta con sólo 25.000 euros, aunque han lamentado no poder dividir su apuesta especialmente en esta ronda.

Alberto Mendo
Publicado:

Ha sido “una delicia”, como ha descrito Manel Fuentes, ver cómo se llevan Agus y David y cómo han participado en Atrapa un millón. Los dos hermanos de Albacete se han visto obligados al más difícil todavía en el concurso porque, tras la cuarta ronda, han jugado con un solo fajo. Sin embargo, han conseguido llegar a la séptima, a las puertas de la última, manteniendo esos 25.000 euros con los que poder hacer realidad su sueño de “un musical manchego” que tendría entre sus canciones una balada titulada ‘Mirando a Cuenca’.

David y Agus revelan su proyecto de musical manchego

De esta forma, por tercera vez, se la han jugado a un todo o nada. Se han decantado por la Historia como tema y se han sorprendido al ir descubriendo las opciones: sudor de gladiador, cerumen de emperador y orina de esclavo. Han tenido que trasladarse a la Antigua Roma para responder qué se usaba para elaborar ungüentos.

Descartando el cerumen, porque un emperador no da para tanta producción, lo que han lamentado es no poder dividir su único fajo. Han dudado entre las otras dos opciones, pero tenían que hacer una apuesta única. La tensión ha sido máxima mientras esperaban descubrir la respuesta correcta. ¿Han llegado hasta la última ronda a la heroica? ¡Descúbrelo en el vídeo!

A todo o nada: Agus y David se juegan una remontada histórica tras superar dos rondas con un solo fajo

