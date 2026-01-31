¡Qué mala uva! La pregunta sobre alimentación que deja a Ana y María sin premio en Atrapa un millón

La experiencia de Ana y María en Atrapa un millón ha estado marcada por su simpatía y por las anécdotas, incluso afrontando con una sonrisa las rondas en las que veían caer fajos de billetes por las trampillas. Lo esencial era llegar hasta la última pregunta y lo han conseguido con 25.000 euros aún en juego. Faltaba el último paso para ganar definitivamente ese premio, deseando que fuera tan fácil como el primero, deduciendo la respuesta incluso antes de descubrir qué debían acertar.

Las dos amigas han apostado por la alimentación como tema y se han encontrado una pregunta con mucha uva. De su decisión dependía de que fuera mala o buena porque debían acertar una variedad de esta fruta entre “moza fresca” y “doncella seca”. Las dos se han inclinado por doncella pensando que podía ser algún tipo de pasa. Les sonaba mejor y han puesto el único fajo conservado sobre esta trampilla.

Ana ha explicado la situación: las dos concursantes estaban “de acuerdo con la decisión, pero dudando con la respuesta”. “Vamos, que no lo sabemos”, ha dicho con mucha sinceridad. Manel Fuentes estaba deseando que se fueran “contentas” pero no ha podido ser así. Han fallado y se han ido con las manos vacías. ¡Descubre este momento en el vídeo!