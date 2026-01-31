David y Agus revelan su proyecto de musical manchego: “Hay una balada que se llama ‘Mirando a Cuenca’”

David y Agus se han animado a participar en Atrapa un millón para ganar un dinero con el que llevar a cabo su proyecto cultural. Los dos, hermanos, han sorprendido a Manel Fuentes con sus giros profesionales. “Soy economista y, por eso, tengo una librería”, ha afirmado David. Ya lleva trece años con su tienda y, al igual que el presentador, se ha mostrado seguro de que los libros en formato físico jamás morirán.

“Soy ingeniero industrial y, por eso, me dedico a la música”, ha dicho después Agus, desconcertando de nuevo a Manel con este cambio vocacional. Es profesor del Conservatorio Superior de Castilla La Mancha y ahí dirige una big band. Ha quedado demostrado que el arte corre por la sangre de esta pareja de hermanos, una herencia de su padre porque era escultor

Como no podía ser de otra forma, el millón de euros lo dedicarían a un proyecto artístico, sumado al hecho de que son de Albacete. “Queremos hacer un musical manchego con muchos toques de humor”, ha revelado David. El librero, que está escribiendo el guion, avanza que podría llamarse ‘En mil lugares de la mancha’ y hasta una de las canciones del libreto: “Hay una balada romántica que se llama ‘Mirando a Cuenca’”. Manel ha alucinado: “No me pierdo el musical”. ¡Descubre todos los detalles en el vídeo!