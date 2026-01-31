Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 31 de enero

El alegato de Manel Fuentes en homenaje a los profesores: “Nuestro futuro está en sus manos”

La pareja de amigas que concursa en este programa de Atrapa un millón tuvo como tutor durante la Primaria al padre de una de ellas, de Ana, y las acompaña en el plató.

El alegato de Manel Fuentes en homenaje a los profesores

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Este programa de Atrapa un millón ha comenzado con acento andaluz gracias a María y a Ana, una pareja de amigas procedente del municipio sevillano de El Viso del Alcor. De hecho, son inseparables desde que tenían 3 años y los espectadores lo han comprobado con una tierna imagen en la que aparecen juntas en el colegio.

Descubrir los ‘problemas’ de ser millonario, objetivo de María y Ana esta noche en Atrapa un millón

Ana ha contado otra curiosidad: el tutor de las dos durante la Primaria fue su padre, que casualmente las ha acompañado en el plató. Manel Fuentes ha querido aprovechar para, a través de él, hacer un homenaje a todos los profesores. “Nuestro futuro está en sus manos”, ha asegurado el presentador.

El padre de Ana, José María, ha comentado que efectivamente tienen esa responsabilidad: “Porque de ahí saldrán los médicos, los arquitectos…, todo”. Además, su hija ha heredado su vocación porque también es docente, en su caso es profesora de inglés. ¡Revive este homenaje a los maestros en el vídeo!

Antena 3» Programas» Atrapa un millón

Publicidad

Programas

El alegato de Manel Fuentes en homenaje a los profesores

El alegato de Manel Fuentes en homenaje a los profesores: “Nuestro futuro está en sus manos”

Superviviente Adamuz

Las casualidades que lograron salvar a Antonio de morir en el accidente de Adamuz: "Tuve una revelación"

Patricia Conde, tras ganar la cuarta gala de El Desafío

Patricia Conde, tras ganar la cuarta gala de El Desafío: “La apnea era la prueba que más odiaba y me ha llevado

Juan del Val
En la tertulia

Juan del Val, sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de las víctimas de Adamuz: “No puedes tenerle miedo a la gente”

El enfado de María José Campanario con Pilar Rubio: “No entiendo bien el dos”
Mejores momentos | Programa 4

El enfado de María José Campanario con Pilar Rubio: “No entiendo bien el dos”

VÍDEO INÉDITO: El ritual de Joaquín Sánchez para eliminar las energías negativas
Contenido exclusivo

VÍDEO INÉDITO: El ritual de Joaquín Sánchez para eliminar las energías negativas

El capitán se ha levantado con los ojos llorosos el día previo a su viaje a Japón. Joaquín se ha puesto manos a la obra para eliminar todo lo malo de su cuerpo y no padecer otra conjuntivitis como ya le ocurrió en su viaje por América.

Las lágrimas de Patricia Conde tras su espectacular apnea
Mejores momentos | Programa 4

Las lágrimas de Patricia Conde tras su espectacular apnea: “Estaba pensando en mi abuelo”

La presentadora no ha podido contener la emoción al recordar una bonita historia vivida con su abuelo que le ha ayudado a sacrificarse para lograr esa increíble marca en la apnea.

¿Pelea en La ruleta de la suerte? Jorge Fernández vs Joaquín Padilla discuten por una hamburguesa

¿Pelea en La ruleta de la suerte? Jorge Fernández vs Joaquín Padilla, por una hamburguesa

Una semana más, ‘El Desafío’ arrasa y es líder y lo más visto de la noche, creciendo y situándose a grandes distancias de las siguientes opciones. El formato conducido por Roberto Leal lidera con un 15% de share, aventajando en +5,7 y +5 puntos a sus competidores. Disparándose a un espectacular 24,5% de share entre los niños de 4 a 12 años. El espacio, cuya gala ganó anoche Patricia Conde, supera los 1,4 millones de espectadores de media y +3,8 millones de espectadores únicos en su emisión en...

El Desafío triunfa en prime time, líder y lo más visto del viernes

Roberto Leal y Mercedes se retratan tras su aventura en Oporto: ¿Quién se atreve más en Nos vamos de madre?

Roberto Leal y Mercedes se retratan tras su aventura en Oporto: ¿Quién se atreve más en Nos vamos de madre?

Publicidad