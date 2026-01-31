Mejores momentos | 31 de enero
El alegato de Manel Fuentes en homenaje a los profesores: “Nuestro futuro está en sus manos”
La pareja de amigas que concursa en este programa de Atrapa un millón tuvo como tutor durante la Primaria al padre de una de ellas, de Ana, y las acompaña en el plató.
Publicidad
Este programa de Atrapa un millón ha comenzado con acento andaluz gracias a María y a Ana, una pareja de amigas procedente del municipio sevillano de El Viso del Alcor. De hecho, son inseparables desde que tenían 3 años y los espectadores lo han comprobado con una tierna imagen en la que aparecen juntas en el colegio.
Ana ha contado otra curiosidad: el tutor de las dos durante la Primaria fue su padre, que casualmente las ha acompañado en el plató. Manel Fuentes ha querido aprovechar para, a través de él, hacer un homenaje a todos los profesores. “Nuestro futuro está en sus manos”, ha asegurado el presentador.
El padre de Ana, José María, ha comentado que efectivamente tienen esa responsabilidad: “Porque de ahí saldrán los médicos, los arquitectos…, todo”. Además, su hija ha heredado su vocación porque también es docente, en su caso es profesora de inglés. ¡Revive este homenaje a los maestros en el vídeo!
Publicidad