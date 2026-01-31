El alegato de Manel Fuentes en homenaje a los profesores: “Nuestro futuro está en sus manos”

Este programa de Atrapa un millón ha comenzado con acento andaluz gracias a María y a Ana, una pareja de amigas procedente del municipio sevillano de El Viso del Alcor. De hecho, son inseparables desde que tenían 3 años y los espectadores lo han comprobado con una tierna imagen en la que aparecen juntas en el colegio.

Ana ha contado otra curiosidad: el tutor de las dos durante la Primaria fue su padre, que casualmente las ha acompañado en el plató. Manel Fuentes ha querido aprovechar para, a través de él, hacer un homenaje a todos los profesores. “Nuestro futuro está en sus manos”, ha asegurado el presentador.

El padre de Ana, José María, ha comentado que efectivamente tienen esa responsabilidad: “Porque de ahí saldrán los médicos, los arquitectos…, todo”. Además, su hija ha heredado su vocación porque también es docente, en su caso es profesora de inglés. ¡Revive este homenaje a los maestros en el vídeo!