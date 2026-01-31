Mejores momentos | 31 de enero
¡Manda huevos! Casi medio millón de esfuma por el cambio de opinión de Agus y David
Los dos hermanos han terminado discrepando, aún sin saber que los fajos que David había traspasado in extremis habían sido de la respuesta correcta a la fallida.
Tras haber comenzado con buen pie su experiencia en Atrapa un millón, gracias a Tom y Jerry, Agus y David han terminado casi como el gato y el ratón en la segunda ronda. Los dos hermanos han ido cambiando su apuesta hasta el último segundo y no les ha quedado más remedio que repartir los fajos, tanto que han terminado perdiendo casi la mitad del dinero. Han visto cómo su presupuesto para hacer “un musical manchego” quedaba sustancialmente mermado.
Esta pareja de concursantes puede decir que “manda huevos” con la segunda pregunta, en concreto de gallina porque han tenido que acertar cuánto tardan en formarse. Su principal apuesta ha sido “un día”. De hecho, han pasado a esta opción los fajos que tenían en “una hora”, dejando sobre esta trampilla un ‘por si acaso’ de 50.000 euros.
Cuando sólo quedaban cinco segundos, David ha hecho un inesperado movimiento. Ha pasado seis fajos a la opción de “una semana”, dejando ahí un total de 425.000 euros. Agus ha mostrado su discrepancia, ya sin remedio. Efectivamente, había cambiado dinero a una respuesta fallida. Podrían haber conservado 675.000 euros, pero han pasado de ronda con unos valiosos 525.000. ¡No te lo pierdas en el vídeo!
