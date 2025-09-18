Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Vaya decisión!

Camilo, obligado a elegir entre su matrimonio o su bigote: “Mi ego no lo permitiría”

Trancas y Barrancas han puesto el cantante frente a varios dilemas complicados, y echarse para atrás no era una opción.

Camilo, obligado a elegir entre su matrimonio o su bigote: “Mi ego no lo permitiría”

Publicidad

Luiza Cauduro
Publicado:

Después de los nervios de cantar ‘Si tuviera que elegir’ en directo junto a su suegro, Camilo ha tenido que enfrentarse otra situación difícil. Las hormigas le han propuesto un juego donde le han ofrecido dos opciones absurdas y el artista ha tenido que elegir la ‘menos peor’...

La creatividad de Trancas y Barrancas no ha tenido límites. El colombiano ha contestado a todas las preguntas con buen humor, sobre todo a las referentes a Evaluna, su mujer.

La decisión más complicada para el cantante, sin duda, ha sido decidirse entre afeitarse el bigote para siempre o dejar que su mujer tuviera uno igual. “No hay sitio para dos bigotes en mi casa”, ha dicho entre risas. ¡No te lo pierdas!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Cayetana Álvarez de Toledo.

Cayetana Álvarez de Toledo: "Pedro Sánchez usa a los niños palestinos como escudos electorales para tapar sus escándalos"

Susana Díaz

Los nuevos pronósticos de Susana Díaz, por la situación actual del PSOE y el Gobierno: "No se va a agotar la legislatura"

Camilo, obligado a elegir entre su matrimonio o su bigote: “Mi ego no lo permitiría”

Camilo, obligado a elegir entre su matrimonio o su bigote: “Mi ego no lo permitiría”

Luz Casal, invitado en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Esta noche, Luz Casal iluminará el plató de El Hormiguero

El desafío final de Besaneros: conquistar la Luna y el premio de 100.000 euros en Juego de pelotas
Mejores momentos | Programa 3

Besaneros, ante el desafío de conquistar la Luna y el premio de 100.000 euros en Juego de pelotas

Besaneros, al límite: la victoria y 47.000 euros se deciden con las “últimas pelotas en juego”
Mejores momentos | Programa 3

Besaneros, al límite: la victoria y 47.000 euros se deciden con las “últimas pelotas en juego”

El mundo de la náutica ha puesto en apuros al equipo, que no podía permitirse una doble eliminación como le acaba de ocurrir a Las Pavanas.

Descalabro entre Las Pavanas: ¡dos jugadoras eliminadas en la última ronda!
Mejores momentos | Programa 3

Descalabro entre Las Pavanas: ¡dos jugadoras eliminadas en la última ronda!

La geografía ha provocado un auténtico terremoto entre el equipo andaluz porque Antonio se ha quedado cómo único superviviente.

“No soy hija de Julio Iglesias”: la divertida confesión de una jugadora de Basaneros

“No soy hija de Julio Iglesias”: la divertida confesión de una jugadora de Basaneros

Juanra Bonet saca su lado más gamberro con Basaneros: “Lo siento tanto”

Juanra Bonet saca su lado más gamberro con Basaneros: “Lo siento tanto”

Batman y Rocky, ¿con espíritu navideño?: el lío de Las Pavanas con un tema que “parecía fácil”

Batman y Rocky, ¿con espíritu navideño?: el lío de Las Pavanas con un tema que “parecía fácil”

Publicidad