¡Vaya decisión!
Camilo, obligado a elegir entre su matrimonio o su bigote: “Mi ego no lo permitiría”
Trancas y Barrancas han puesto el cantante frente a varios dilemas complicados, y echarse para atrás no era una opción.
Publicidad
Después de los nervios de cantar ‘Si tuviera que elegir’ en directo junto a su suegro, Camilo ha tenido que enfrentarse otra situación difícil. Las hormigas le han propuesto un juego donde le han ofrecido dos opciones absurdas y el artista ha tenido que elegir la ‘menos peor’...
La creatividad de Trancas y Barrancas no ha tenido límites. El colombiano ha contestado a todas las preguntas con buen humor, sobre todo a las referentes a Evaluna, su mujer.
La decisión más complicada para el cantante, sin duda, ha sido decidirse entre afeitarse el bigote para siempre o dejar que su mujer tuviera uno igual. “No hay sitio para dos bigotes en mi casa”, ha dicho entre risas. ¡No te lo pierdas!
Publicidad