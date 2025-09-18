Esta noche, Luz Casal iluminará el plató de El Hormiguero

El Hormiguero pondrá el broche de oro a la semana con la visita de Luz Casal. La artista regresa al programa después de mucho tiempo para presentar sus nuevos proyectos y repasar su trayectoria.

La cantante gallega estrena nuevo single y lo celebrará por todo lo alto en una noche espectacular junto a Pablo Motos y las hormigas. Además, también habrá tiempo de repasar su increíble trayectoria repleta de premios y distinciones.

Sobre ella:

Luz Casal es una de las artistas más reconocidas y queridas de la música española. Con una carrera que abarca varias décadas, ha sabido conectar con distintas generaciones gracias a su voz única y a la intensidad con la que interpreta cada canción. Su talento, entrega y capacidad para reinventarse la han convertido en una de las grandes referencias de la música en español.