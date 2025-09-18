Antena 3 LogoAntena3
Esta noche, Luz Casal iluminará el plató de El Hormiguero

La artista será la protagonista del último programa de la semana para presentar su nuevo single.

Luz Casal, invitado en El Hormiguero

El Hormiguero pondrá el broche de oro a la semana con la visita de Luz Casal. La artista regresa al programa después de mucho tiempo para presentar sus nuevos proyectos y repasar su trayectoria.

La cantante gallega estrena nuevo single y lo celebrará por todo lo alto en una noche espectacular junto a Pablo Motos y las hormigas. Además, también habrá tiempo de repasar su increíble trayectoria repleta de premios y distinciones.

Sobre ella:

Luz Casal es una de las artistas más reconocidas y queridas de la música española. Con una carrera que abarca varias décadas, ha sabido conectar con distintas generaciones gracias a su voz única y a la intensidad con la que interpreta cada canción. Su talento, entrega y capacidad para reinventarse la han convertido en una de las grandes referencias de la música en español.

