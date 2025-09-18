Juan Arturo, amigo de la madre encarcelada por matar a su hija con autismo severo, se rompe en directo: "Ella no estaba bien"

El suceso ha causado gran conmoción y no solo en la isla de La Palma. La pareja de Eugenia, alarmado ante la falta de respuesta por su parte acudió a la vivienda y encontró un escenario desolador. La madre había suministrado gas butano a su hija de 32 años de edad, que sufría un autismo severo, y de la misma manera trató de quitarse la vida. Sin embargo los equipos de emergencia acudieron y trasladaron muy grave al hospital a la periodista, poeta y activista de la causa de muchas familias. Su hija, María, había fallecido. Una vez recuperada, el juez le tomó declaración y ordenó su ingreso en prisión provisional y sin fianza, acusada de asesinato con el agravante de ser su hija una persona con alta vulnerabilidad.

Madre coraje

Eugenia se erigió como máxima abanderada de la causa de su hija y otras personas con necesidades especiales que sufrieron maltrato y vejaciones por parte de trabajadores de una residencia canaria. Hasta el fatal desenlace del pasado 9 de septiembre Eugenia había dado la cara para reclamar medios para las familias con una situación similar a la suya. Solo un enigmático mensaje que publicó la madre dos días antes de la tragedia podía hacer sospechar que algo se había quebrado dentro de ella, pero no hasta el punto de indicar que algo así pudiera ocurrir.

"32 años de lucha en soledad"

El periodista Rubén Amón hacía una cruda valoración de los hechos, subrayando la enorme desesperación que ahogaba a la madre y la dificultad de empatizar con quien llega a donde ella habría llegado después de más de tres décadas de enfrentarse a las adversidades del autismo severo que padecía María: "Tenemos que ser muy sensibles y comprensivos con quien, después de matar a su hija, decide aplicarse la pena de muerte ella misma".

Juan Arturo es un buen amigo de Eugenia y visiblemente afectado explica desde su perspectiva lo que ha vivido a lo largo de los años. Llegado un momento el no encontraba las palabras para referirse a lo que atravesaba la familia ni a los sentimientos de la madre: "La situación que vivía Eugenia... Imagínense. 32 años... Yo la conocía bien. Ella no estaba bien".

Un alegato roto por su su propia dureza

Describía a su amiga como una persona "pelona", implicada en las causas que consideraba dignas de ser batalladas. Sin embargo intuye que algo se rompió dentro de ella, sobrepasada por tanta lucha interminable: "A nosotros se nos rompe un brazo y sabemos cómo curarlo, pero nadie sabe lo que hay en la cabeza de cada persona".

"Lo que se ha demostrado aquí es, pese toda la fuerza que tenía en el exterior, la debilidad del interior de esa persona", expresaba Juan Arturo.

Su voz se quebraba cuando exponía uno de los duros episodios del día a día de Eugenia y María: "Ir con una hija encadenada por la calle para que no se autolesione. Últimamente tenía que estar las 24 horas amarrada porque eran tantas las lesiones que se hacía la niña, que había perdido ya prácticamente la vista".

