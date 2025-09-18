Cayetana Álvarez de Toledo: "Pedro Sánchez usa a los niños palestinos como escudos electorales para tapar sus escándalos"

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo mantuvo un intenso debate con el ministro Felix Bolaños en la sesión de control en el Congreso. Ambos se reprocharon la postura que mantienen sus partidos acerca del conflicto en Gaza y el papel que juega Israel. "Él a mí me odia pero yo a él no, yo puedo odiar lo que él hace como la amnistía, los ataques a la justicia pero él odia de forma identitaria", asegura.

Subraya que el debate que mantuvo con Bolaños no responde en ningún caso a "una cuestión personal". Cree que por parte del PSOE esto responde a una estrategia política que comienza con el pacto del Tinell, el 'no es no' y "la idea de Sánchez de levantar un muro contra la mitad de España". "Como no quiere alternancia política necesita pactar con delincuentes y prófugos", resuelve.

"El Gobierno está generando un nivel brutal de tensión en la sociedad"

Sobe las protestas contra la participación de Israel en La Vuelta, señala que cuando un presidente del Gobierno incita abiertamente a la violencia "se ha cruzado una raya contra los ciudadanos y la propia Policía". "Están generando un nivel brutal de tensión en la sociedad", establece sobre el Gobierno.

"El Gobierno quiere hacer imposible la convivencia democrática para reducir el espacio electoral de la centralidad que es lo que puede representar un partido razonable en este país. Los españoles no nos odiamos como los socios de Sánchez odian a España. Hay un gran suelo sobre el que vamos a reconstruir un tejido de afectos y ese gran proyecto de país", matiza la del PP.

Sobre el concepto 'genocidio en Gaza': "Las palabras no devuelven a los muertos"

Señala que el conflicto entre Israel y Palestina lo empieza Hamás, "que tiene aún a 50 rehenes bajo tierra". Sobre si deben considerarse o no genocidio las acciones de Israel en la franja de Gaza, afirma que "las palabras no devuelven a los muertos ni determinan la reacción que debemos tener". Puede haber técnicos de guerra atroces, incluso crímenes contra la humanidad.

Cree Cayetana Álvarez de Toledo que el Gobierno hace un uso obsceno de lo que está sucediendo en Gaza con fines electorales. "Usa a los niños palestinos como escudos electorales para movilizar a sus filas y tapar los escándalos de corrupción y prostitución que salpican al partido. La prueba del doble rasero es lo sucedido con los niños saharauis que fueron un gran bandera y los ha dejado tirados y otro ejemplo es la defensa de los derechos humanos en Venezuela que es incapaz de decir que lo de Maduro es una dictadura".

