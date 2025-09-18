Antena 3 LogoAntena3
Los mejores chapuzones

El estilo Lara Croft destaca entre las caídas a la piscina del tercer programa de Juego de pelotas

Algunos jugadores de Las Pavanas y de Basaneros no han podido evitar recibir el pelotazo que les lanzaba al agua.

El estilo Lara Croft destaca entre las caídas a la piscina del tercer programa de Juego de pelotas

Alberto Mendo
El tercer programa de Juego de pelotas ha sido, sin duda, refrescante. Especialmente para los jugadores que han caído a la piscina, dejando momentos espectaculares en forma de chapuzón.

Besaneros ha sido el equipo ganador de la noche, aunque hasta tres de sus jugadores han terminado nadando en la piscina. En sus caídas hemos visto elegancia... ¡y hasta un estilo bomba! Paco, en la ronda final, tampoco ha podido evitar el pelotazo.

El desafío final de Besaneros: conquistar la Luna y el premio de 100.000 euros en Juego de pelotas

El equipo de Las Pavanas también se ha dado varios chapuzones, incluido el de una jugadora que ha recordado a Lara Croft. ¡Descúbrelos todos en el vídeo!

