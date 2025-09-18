Los mejores chapuzones
El estilo Lara Croft destaca entre las caídas a la piscina del tercer programa de Juego de pelotas
Algunos jugadores de Las Pavanas y de Basaneros no han podido evitar recibir el pelotazo que les lanzaba al agua.
Publicidad
El tercer programa de Juego de pelotas ha sido, sin duda, refrescante. Especialmente para los jugadores que han caído a la piscina, dejando momentos espectaculares en forma de chapuzón.
Besaneros ha sido el equipo ganador de la noche, aunque hasta tres de sus jugadores han terminado nadando en la piscina. En sus caídas hemos visto elegancia... ¡y hasta un estilo bomba! Paco, en la ronda final, tampoco ha podido evitar el pelotazo.
Más Noticias
- Besaneros, ante el desafío de conquistar la Luna y el premio de 100.000 euros en Juego de pelotas
- Besaneros, al límite: la victoria y 47.000 euros se deciden con las “últimas pelotas en juego”
- Descalabro entre Las Pavanas: ¡dos jugadoras eliminadas en la última ronda!
- “No soy hija de Julio Iglesias”: la divertida confesión de una jugadora de Besaneros
- Juanra Bonet saca su lado más gamberro con Besaneros: “Lo siento tanto”
El equipo de Las Pavanas también se ha dado varios chapuzones, incluido el de una jugadora que ha recordado a Lara Croft. ¡Descúbrelos todos en el vídeo!
Publicidad