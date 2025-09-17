Investigación
Personas mayores, rechazadas para alquilar un piso: “Es con quién tú quieres convivir"
Alquilar en España en sinónimo de dificultad, sobre todo para las personas mayores. No solo por los altos precios, sino porque la edad hace que las ofertas sean inexistentes.
El precio de la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de las personas en España. Cada vez es más complicado comprar o alquilar. Si además le sumas que eres una persona mayor, olvídate de tener opción.
Las personas mayores de 65 años no tienen opción a alquilar una vivienda o una habitación. Según ha podido investigar el programa Y ahora Sonsoles, los propietarios prefieren a gente joven.
Ana tiene 65 años y lleva buscando un piso para alquilar desde hace tres años. Señala que cada vez que dice que es pensionista, rechazan su opción. Da igual si es por el boca a boca o en páginas de internet.
Ahora vive con su hermana en Málaga, pero su deseo es volver a Zaragoza, donde ha vivido durante toda su vida.
