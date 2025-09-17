Personas mayores, rechazadas para alquilar un piso: “Es con quién tú quieres convivir"

El precio de la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de las personas en España. Cada vez es más complicado comprar o alquilar. Si además le sumas que eres una persona mayor, olvídate de tener opción.

Las personas mayores de 65 años no tienen opción a alquilar una vivienda o una habitación. Según ha podido investigar el programa Y ahora Sonsoles, los propietarios prefieren a gente joven.

Ana tiene 65 años y lleva buscando un piso para alquilar desde hace tres años. Señala que cada vez que dice que es pensionista, rechazan su opción. Da igual si es por el boca a boca o en páginas de internet.

Ahora vive con su hermana en Málaga, pero su deseo es volver a Zaragoza, donde ha vivido durante toda su vida.