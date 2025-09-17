Roberto Leal y Juanra Bonet, el dúo más espectacular del Dancing Corner: ¿les saldrá el porté?

Complicidad, compenetración, compañerismo… Es lo que se ha visto en Pasapalabra y no se trata de Manu y de Rosa. Hablamos de Roberto Leal y Juanra Bonet porque han protagonizado un momentazo que ya forma parte de los mejores en la historia del concurso. ¡Qué baile han realizado en La Pista! Esta vez, el invitado no se ha quedado solo en su gamberrada.

Ha ocurrido durante el duelo musical entre Iván Massagué y Lucía Guerrero. Roberto lo ha introducido revelando que iba a haber Dancing Corner y que iba a ser más especial que nunca. “Tenemos la suerte de que están de gira por España, concretamente tienen parada en Madrid, el dúo Dos-Toyevski”, ha comentado el presentador.

El misterio se ha resuelto cuando Iván ha acertado que la canción era ‘Firework’, de Katy Perry. La enigmática pareja rusa ha resultado estar formada por Roberto y Juanra, que han comenzado a bailar en el escenario. Han derrochado magnetismo, sensualidad… y han creado expectación máxima cuando se ha visto a Roberto prepararse para subir a Juanra en un porté. ¿Les habrá salido? ¡Revive este momentazo en el vídeo!