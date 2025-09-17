El antiguo representante de Mar Flores sobre sus memorias: "Lo que dice son medias verdades"

Mar Flores y sus memorias 'Mar en calma' están dando mucho de que hablar. No solo por los nombres que se mencionan en las páginas que relatan la vida de la modelo. También por aquellos que no se mencionan.

Algunos incluso sienten que deben haber aparecido como es el caso de José Luis Méndez. Fue representante de Mar Flores a principios de los años 90, y según ha podido saber Y ahora Sonsoles, no está especialmente contento por no aparecer en sus recuerdos.

Gracias a nuestra colaboradora, Beatriz Cortázar, nos ha confesado el motivo por el que se rompió la relación. Todo apunta a que, tras la vuelta de un viaje, Mar Flores le pidió un favor relacionado con Fernández-Tapias, al cual se negó por amistad.

Además, como hemos podido saber en voz de su antiguo mánager las relaciones de Mar Flores han sido "muy convulsas". Después de negarse a hacer el favor a Mar Flores, se rompió la relación.

¿Cómo era trabajar con Mar Flores en su época dorada como modelo de los 90? ¿Por qué no ha mencionado al que fue su representante?