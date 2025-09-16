Antena 3 LogoAntena3
Susana Uribarri y los viajes de su padre a Eurovisión: “Acertaba, se preparaba mínimo dos meses antes"

Susana Uribarri ha crecido viendo y aprendiendo de la profesionalidad de su padre, José Luis Uribarri, quien nos acompañó durante décadas en el festival de Eurovisión.

Susana Uribarri y los viajes de su padre a Eurovisión: “Normalmente acertaba, se preparaba mínimo dos meses antes"

Óscar Martín
Publicado:

José Luis Uribarri fue el encargado de narrar el festival de Eurovisión en multitud de ocasiones. Una voz que marcaría a toda una generación de espectadores.

En una entrevista señalaba que: “Me veo todos los ensayos, soy muy minucioso. Estos tres ensayos generales los disfruto, los comento y veo la evolución”.

Su emoción y pasión son evidentes, como ejemplo da cuando 12 millones de espectadores vibran durante la participación de Rosa en 2002.

La voz José Luis Uribarri se convierte, durante décadas, del emblema de Eurovisión en España: "Lo vivíamos como un gran festín, lo recuerdo lleno de apuntes".

"Mínimo dos meses antes estaba ya con todas las canciones, el material y estudiándose todo de cada participante", ha querido recordar su hija.

