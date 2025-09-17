Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 17 de septiembre

Manu triunfa con uno de sus poemas más complicados para los invitados de Pasapalabra: “¡Toma ya!”

El concursante lo tenía muy difícil para jugar con los nombres y apellidos de este cuarteto de invitados pero, como ha señalado Roberto Leal, “sale de todo”.

Manu triunfa con uno de sus poemas más complicados para los invitados de Pasapalabra: “¡Toma ya!”

Alberto Mendo
Publicado:

Manu ha vuelto a encargarse del regalo de despedida para los invitados de Pasapalabra. Se trata de su ya tradicional poema, esta vez dedicado a Ana Álvarez, Iván Massagué, Juanra Bonet y Lucía Guerrero. Este cuarteto ha dejado momentos inolvidables en los tres últimos programas, entre ellos el espectacular baile que Juanra ha protagonizado con Roberto Leal. ¡Son el dúo Dos-Toyevski!

Roberto Leal y Juanra Bonet, el dúo más espectacular del Dancing Corner: ¿les saldrá el porté?

Había que mantener este nivel de diversión hasta el final y, sin duda, el poema de Manu ha cumplido las expectativas con su originalidad. “Lucía guerrero pero luego ha sido muy buenete”, ha sido uno de los versos más sorprendentes por su guiño a dos de los invitados a la vez.

“¡Toma ya!”, ha reaccionado Iván tras escuchar el final del poema. Todos se han quedado alucinados porque, como ha destacado Roberto, esta vez los nombres y los apellidos no ponían nada fácil los juegos de palabras. Sin embargo, el concursante “sale de todo”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

