La bonita intrahistoria del “subidón” de Roberto Brasero al emular a Manu en el ¿Dónde Están?

El meteorólogo acababa de elogiar al concursante por su pleno en la prueba e, instantes después, ha protagonizado el suyo pleno en Pasapalabra.

Alberto Mendo
Publicado:

Roberto Brasero es un disfrutón y está sacando todo el jugo a esta visita a Pasapalabra. La mejor demostración se ha visto durante el ¿Dónde Están?, prueba en la que ha vivido un emocionante “subidón” al completar el panel. Esta hazaña se suma a la fantasía que protagonizó en el programa anterior al hacer él solo el Una de Cuatro.

La fantasía de Roberto Brasero en Pasapalabra: “El hombre que maneja el tiempo”

Este pleno de Brasero tiene una pequeña intrahistoria que es la que lo ha hecho especialmente bonito. El equipo naranja ha jugado después de que Manu hiciera sus deberes en esta prueba, como es habitual. “Verlo desde casa ya es flipante, verlo aquí en directo es una maravilla”, ha elogiado el meteorólogo al concursante.

Por eso, lo bonito ha sido que, tras expresar ese sentimiento, él mismo lo ha experimentado al completar el panel para Rosa. De hecho, eufórico, se ha abrazado a la concursante. Del subidón, hasta se le ha caído la petaca del micrófono. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

