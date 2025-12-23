Emotivo
El reencuentro sorpresa de dos amigas con displasia que se salvaron mutuamente: "Estaba muy mal y apareció ella"
Margui y Angie son dos amigas unidas por un mismo trastorno: la displasia. Ambas conectaron muy rápidamente y encontraron en la otra un hombro donde apoyarse. Hoy, tras un año sin verse, se reencuentran en nuestro programa.
Publicidad
Un mensaje perdido en Instagram fue el inicio de una amistad inesperada entre Angie y Margui, dos jóvenes unidas por la misma condición, la displasia o enanismo diastrófico. Pese a que al principio Margui no llegó a ver el mensaje, al tiempo se lo encontró haciendo limpieza y comenzaron a hablar sin parar.
Margui cruzó España en su silla de ruedas para conocer a Angie, en un viaje que marcó el comienzo de una gran amistad. Entre comidas compartidas, conversaciones sinceras y muchas lágrimas, ambas encontraron en la otra un apoyo que nunca antes habían tenido.
Angie, acostumbrada al rechazo y a las miradas ajenas, halló en Margui un refugio y un espejo donde sentirse querida. Margui, que atravesaba uno de sus peores momentos, recuperó la ilusión y ganó a una hermana pequeña a la que cuidar.
Más Noticias
- Reencuentro navideño: la emotiva sorpresa de una abuela a la nieta a la que llevaba meses sin ver
- La hermana de Alba está en la UCI tras tomarse una infusión detox: "Necesita un trasplante de hígado urgente"
- Saray, víctima de la estafa de los enlaces: "No sospeché porque mi hijo había pedido un paquete"
Casi un año después sin verse, Margui ha querido sorprender a Angie en nuestro programa. Un reencuentro para celebrar que, juntas, lograron salvarse. ¡No te pierdas su reacción en el vídeo de arriba!
Publicidad