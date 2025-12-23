Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emotivo

El reencuentro sorpresa de dos amigas con displasia que se salvaron mutuamente: "Estaba muy mal y apareció ella"

Margui y Angie son dos amigas unidas por un mismo trastorno: la displasia. Ambas conectaron muy rápidamente y encontraron en la otra un hombro donde apoyarse. Hoy, tras un año sin verse, se reencuentran en nuestro programa.

Sorpresa

Publicidad

Un mensaje perdido en Instagram fue el inicio de una amistad inesperada entre Angie y Margui, dos jóvenes unidas por la misma condición, la displasia o enanismo diastrófico. Pese a que al principio Margui no llegó a ver el mensaje, al tiempo se lo encontró haciendo limpieza y comenzaron a hablar sin parar.

Margui cruzó España en su silla de ruedas para conocer a Angie, en un viaje que marcó el comienzo de una gran amistad. Entre comidas compartidas, conversaciones sinceras y muchas lágrimas, ambas encontraron en la otra un apoyo que nunca antes habían tenido.

Angie, acostumbrada al rechazo y a las miradas ajenas, halló en Margui un refugio y un espejo donde sentirse querida. Margui, que atravesaba uno de sus peores momentos, recuperó la ilusión y ganó a una hermana pequeña a la que cuidar.

Casi un año después sin verse, Margui ha querido sorprender a Angie en nuestro programa. Un reencuentro para celebrar que, juntas, lograron salvarse. ¡No te pierdas su reacción en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Sorpresa

El reencuentro sorpresa de dos amigas con displasia que se salvaron mutuamente: "Estaba muy mal y apareció ella"

Abuela y nieta

Reencuentro navideño: la emotiva sorpresa de una abuela a la nieta a la que llevaba meses sin ver

Hermana infusión

La hermana de Alba está en la UCI tras tomarse una infusión detox: "Necesita un trasplante de hígado urgente"

Estafa
Estafa

Saray, víctima de la estafa de los enlaces: "No sospeché porque mi hijo había pedido un paquete"

Huelga cocina
Nos lo cuenta

Lucía se declara en huelga en Nochebuena: "Este año vais a guisar vosotros, yo ya estoy harta"

Gripe
Salud

Nieves, dispuesta a quedarse en casa en Navidad por no contagiarse de gripe: "En Nochebuena seremos solo mi marido y yo"

Las reuniones navideñas vuelven a despertar el temor a los contagios, y hay quienes se debaten entre celebrar en familia o proteger su salud.

Pablo López
Contenido exlcusivo

¿Adivinas el villancico? Descubre el juego más navideño de La Voz

Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra aceptan el reto y se lanzan a adivinar canciones de Navidad entre risas, complicidad y algún que otro momentazo.

Dani Mateo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el plató se pone en pie para recibir a Dani Mateo

Brian se queda a las puertas de ganar el coche de La ruleta de la suerte

Brian se queda a las puertas de ganar el coche de La ruleta de la suerte

¡Brian se lleva el Bote de La ruleta de la suerte!

¡Brian se lleva el Bote de La ruleta de la suerte!

Publicidad