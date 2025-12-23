El reencuentro sorpresa de dos amigas con displasia que se salvaron mutuamente: "Estaba muy mal y apareció ella"

Un mensaje perdido en Instagram fue el inicio de una amistad inesperada entre Angie y Margui, dos jóvenes unidas por la misma condición, la displasia o enanismo diastrófico. Pese a que al principio Margui no llegó a ver el mensaje, al tiempo se lo encontró haciendo limpieza y comenzaron a hablar sin parar.

Margui cruzó España en su silla de ruedas para conocer a Angie, en un viaje que marcó el comienzo de una gran amistad. Entre comidas compartidas, conversaciones sinceras y muchas lágrimas, ambas encontraron en la otra un apoyo que nunca antes habían tenido.

Angie, acostumbrada al rechazo y a las miradas ajenas, halló en Margui un refugio y un espejo donde sentirse querida. Margui, que atravesaba uno de sus peores momentos, recuperó la ilusión y ganó a una hermana pequeña a la que cuidar.

Casi un año después sin verse, Margui ha querido sorprender a Angie en nuestro programa. Un reencuentro para celebrar que, juntas, lograron salvarse. ¡No te pierdas su reacción en el vídeo de arriba!