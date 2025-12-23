Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

SORPRESA

Reencuentro navideño: la emotiva sorpresa de una abuela a la nieta a la que llevaba meses sin ver

Adriana lleva varios meses de Erasmus en los que no ha podido ver a su abuela Elena, con quien se volvió inseparable tras la muerte de su abuelo. Hoy, ella no sabe que su abuela la espera en el aeropuerto. ¿Cómo reaccionará a la sorpresa?

Abuela y nieta

Publicidad

Desde que Adriana se fue de Erasmus a París, no ha podido ver a su abuela Elena, con la que mantiene una relación muy especial. Aunque cada domingo tiene una videollamada para paliar la distancia, no se han podido abrazar desde hace muchos meses.

Tras la muerte de su abuelo, Adriana y Elena se volvieron inseparables y se veían cada semana. Algo que durante su estancia en París han echado mucho en falta.

Hoy, ambas viven el momento más esperado: Adriana regresa a España por Navidad y no sabe que su abuela la espera en el aeropuerto. ¡No te pierdas el momentazo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Abuela y nieta

Reencuentro navideño: la emotiva sorpresa de una abuela a la nieta a la que llevaba meses sin ver

Hermana infusión

La hermana de Alba está en la UCI tras tomarse una infusión detox: "Necesita un trasplante de hígado urgente"

Estafa

Saray, víctima de la estafa de los enlaces: "No sospeché porque mi hijo había pedido un paquete"

Huelga cocina
Nos lo cuenta

Lucía se declara en huelga en Nochebuena: "Este año vais a guisar vosotros, yo ya estoy harta"

Gripe
Salud

Nieves, dispuesta a quedarse en casa en Navidad por no contagiarse de gripe: "En Nochebuena seremos solo mi marido y yo"

Pablo López
Contenido exlcusivo

¿Adivinas el villancico? Descubre el juego más navideño de La Voz

Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra aceptan el reto y se lanzan a adivinar canciones de Navidad entre risas, complicidad y algún que otro momentazo.

Dani Mateo
a partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el plató se pone en pie para recibir a Dani Mateo

El presentador es el encargado de despedir el año en Neox, junto a Lola Lolita y Pilar Vidal. Una cita muy especial que se suma a su larga y exitosa trayectoria.

Brian se queda a las puertas de ganar el coche de La ruleta de la suerte

Brian se queda a las puertas de ganar el coche de La ruleta de la suerte

¡Brian se lleva el Bote de La ruleta de la suerte!

¡Brian se lleva el Bote de La ruleta de la suerte!

Brian, el concursante que cumple su sueño en La ruleta de la suerte

Brian, el concursante que cumple su sueño en La ruleta de la suerte

Publicidad