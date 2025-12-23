Reencuentro navideño: la emotiva sorpresa de una abuela a la nieta a la que llevaba meses sin ver

Desde que Adriana se fue de Erasmus a París, no ha podido ver a su abuela Elena, con la que mantiene una relación muy especial. Aunque cada domingo tiene una videollamada para paliar la distancia, no se han podido abrazar desde hace muchos meses.

Tras la muerte de su abuelo, Adriana y Elena se volvieron inseparables y se veían cada semana. Algo que durante su estancia en París han echado mucho en falta.

Hoy, ambas viven el momento más esperado: Adriana regresa a España por Navidad y no sabe que su abuela la espera en el aeropuerto. ¡No te pierdas el momentazo en el vídeo de arriba!