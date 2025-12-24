Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Su segundo 24

El periodista que ha dejado a Rosa rozando el histórico bote de 2.542.000 euros en Pasapalabra

La concursante coruñesa vivió uno de sus momentos más emocionantes en El Rosco cuando se quedó a sólo una respuesta de lograr la hazaña.

El periodista que ha dejado a Rosa rozando el histórico bote de 2.542.000 euros en Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Rosa Rodríguez ha estado a punto de protagonizar un gran milagro navideño: rozó el bote de Pasapalabra en la víspera de la Nochebuena. Y no era un premio cualquiera: el récord absoluto en la historia del concurso, de 2.542.000 euros. Se quedó a una sola letra de convertirse en campeona, 408 programas después de que lo lograra Óscar Díaz.

Segundo 24 de Rosa en Pasapalabra, a una del bote de 2.542.000 euros en El Rosco: ¿milagro de Navidad?

Es la segunda vez que Rosa ha llegado hasta 24 aciertos. Hay que recordar que su primera ocasión tardó en llegar, 209 programas. Ha vuelto a acariciar el premio en su Rosco número 278.

Tras sorprender sacando respuestas de altísima dificultad, la coruñesa se quedó este 23 de diciembre a una sola letra de ganar el bote. Sólo le faltó la Y para completar El Rosco: “Apellido del periodista que fue editor del diario británico The Sun entre 1972 y 1975”. ¡Descubre en el vídeo la respuesta correcta!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El periodista que ha dejado a Rosa rozando el histórico bote de 2.542.000 euros en Pasapalabra

El periodista que ha dejado a Rosa rozando el histórico bote de 2.542.000 euros en Pasapalabra

La felicitación navideña de Sonsoles Ónega a los espectadores: "

La felicitación navideña de Sonsoles Ónega a los espectadores: "Feliz Navidad a todos los que nos seguís"

Seis recetas del mar para esta Nochebuena, de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano: seis recetas del mar para esta Nochebuena

Isabel Preysler, sobre la mala relación de Julio Iglesias con su hijo Enrique: "No se portó como debería"
El Hormiguero

Isabel Preysler se sincera sobre la relación entre Julio Iglesias y Enrique: “No se portó como debería”

Isabel Preysler, en El Hormiguero
El Hormiguero

Isabel Preysler revela que su biografía guarda secretos incluso para sus hijos

Segundo 24 de Rosa en Pasapalabra, a una del bote de 2.542.000 euros en El Rosco: ¿milagro de Navidad?
El Rosco | 23 de diciembre

Segundo 24 de Rosa en Pasapalabra, a una del bote de 2.542.000 euros en El Rosco: ¿milagro de Navidad?

El plató ha contenido la respiración cuando la concursante coruñesa ha dado su última respuesta, con Manu expectante por si se producía el momento histórico.

El emotivo mensaje de Manu a su pueblo de Ávila, afectado por los incendios de este año
Mejores momentos | 23 de diciembre

El emotivo mensaje de Manu a su pueblo de Ávila, afectado por los incendios de este año

El concursante, poco dado a los saludos justo antes de El Rosco, ha hecho una excepción en vísperas de la Nochebuena.

La bonita intrahistoria del “subidón” de Roberto Brasero al emular a Manu en el ¿Dónde Están?

La bonita intrahistoria del “subidón” de Roberto Brasero al emular a Manu en el ¿Dónde Están?

La presión puede con Rosa y se queda en blanco con lo último de Rosalía: “Se me ha ido”

La presión puede con Rosa y se queda en blanco con lo último de Rosalía: “Se me ha ido”

Desconcierto en Pasapalabra: el motivo por el que Roberto Leal se disculpa con Rosa

Desconcierto en Pasapalabra: el motivo por el que Roberto Leal se disculpa con Rosa

Publicidad