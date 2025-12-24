El periodista que ha dejado a Rosa rozando el histórico bote de 2.542.000 euros en Pasapalabra

Rosa Rodríguez ha estado a punto de protagonizar un gran milagro navideño: rozó el bote de Pasapalabra en la víspera de la Nochebuena. Y no era un premio cualquiera: el récord absoluto en la historia del concurso, de 2.542.000 euros. Se quedó a una sola letra de convertirse en campeona, 408 programas después de que lo lograra Óscar Díaz.

Es la segunda vez que Rosa ha llegado hasta 24 aciertos. Hay que recordar que su primera ocasión tardó en llegar, 209 programas. Ha vuelto a acariciar el premio en su Rosco número 278.

Tras sorprender sacando respuestas de altísima dificultad, la coruñesa se quedó este 23 de diciembre a una sola letra de ganar el bote. Sólo le faltó la Y para completar El Rosco: “Apellido del periodista que fue editor del diario británico The Sun entre 1972 y 1975”. ¡Descubre en el vídeo la respuesta correcta!