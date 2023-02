Los familiares de las gemelas de Sellent insisten en que sufrían bullying: "Nadie hizo nada hasta que ha pasado esto"

El caso de las gemelas de Sallent sigue investigándose. A pesar de toda la información que ha salido a la luz estos días, la familia insiste en que todos los problemas estaban en el colegio, y no en casa. “Yo veía que en la calle eran felices”, ha asegurado uno de los familiares.

Esto es lo que, desde un primer momento, apuntaba la Consejería de Educación, pero ahora han rectificado y han afirmado que no descartan ninguna hipótesis ni tampoco que sufrieran bullying en la escuela. Además, la consejería asegura que estaban recibiendo apoyo psicológico.

Es por ese motivo que se ha decidido poner en marcha la Unidad de Apoyo al Alumnado en situación de violencia y así estudiar el caso más a fondo, así como el defensor del pueblo catalán.

Mientras tanto se siguen investigando las causas que las impulsaron a saltar desde un tercer piso. En las cartas que dejaron se puede saber que vivían en un entorno complicado, y una de ellas quería ser hombre y que la llamaran Iván, lo que provocó burlas por parte de sus compañeros. Su hermana, por su parte, no tenía intención de quitarse la vida, pero se solidarizó.

En ‘Y ahora Sonsoles’ hemos hablado con , tía y prima. Ellas no sabían de los problemas en cuanto a su identidad, pero sí acerca de los problemas de acoso que sufrían en el instituto. "Fue a más por el tema de Alana, pero no teníamos ni idea", ha contado. Además, se ha enterado por gente del colegio que ellas lo decían allí, pero no querían que la familia lo supiese aún.

"Queremos que se haga justicia. Nadie hizo nada para que se parara esto", ha asegurado. En cuanto al estado de Leila, los médicos le han dicho que hay una leve mejora. "Es una muy buena noticia para el impacto que se dio", ha afirmado.