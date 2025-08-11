El médico psiquiatra Fuertes, sobre el intento de suicidio del ex comisionado para la DANA: "Ha sido una forma de llamar la atención y buscar la disculpa"

El pasado viernes se conocía la noticia de que el ex comisionado del Gobierno para la Dana, José María Ángel, había sido encontrado en su coche inconsciente tras un intento de suicidio. Después de que dimitiera el pasado 31 de julio por conocerse la falsificación de su currículum, José María Ángel intentaba quitarse la vida en su vehículo.

Una noticia que no ha dejado indiferente a nadie, y ha sido comentada en el plató de Espejo Público por el médico psiquiatra, José Carlos Fuertes, quien ha comentado la difícil situación que atraviesa España: "Yo pienso que no ha sido una tensión externa, sino interna, hay que tener en cuenta que la conducta suicida es imprevisible e inevitable, esto debe de ir por delante. En este momento en España hay 4.100 suicidios anuales, se suicidan 3 veces más los hombres que las mujeres, y lo intentan 3 veces más las mujeres que los hombres".

"El 40% de las personas que cometen un suicidio 'light' lo van a cometer la semana siguiente"

El experto psiquiatra cree que el intento de suicidio de José María Ángel ha sido "una forma de llamar la atención y buscar la disculpa". Según ha reconocido el doctor en Espejo Público: "Yo lo calificaría como una conducta de buscar más ayuda, más justificación y sentimientos de culpa, pienso además que no ha habido ningún tipo de acoso, es la persona la que ha dado ese paso, viendo el futuro de forma equivocada. El 40% de las personas que cometen un suicidio 'light' lo van a cometer la semana siguiente".

"Me preocupan más otros pacientes que están en situaciones críticas, no como este señor"

El psiquiatra, que trata con personas que se han intentado suicidar casi a diario, ha admitido en el plató del programa que: "A mí me preocupa mucho menos este señor que la cantidad de pacientes que están en situaciones críticas realmente agobiantes, con intentos de suicidios que no se han culminado por errores de las circunstancias, no como este señor".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.