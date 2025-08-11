Cristóbal Suárez brilla como Álvaro Barahona tras encarnar al rey Juan Carlos en Cristo y Rey

Cristóbal Suárez nació en Madrid en 1978 y ha trabajado en teatro, cine y televisión. Fundó su propia productora, Ventrículo Veloz, y ha participado en cortometrajes.

Entre sus papeles más conocidos están el de Juan Carlos I en Cristo y Rey y su actual rol como Álvaro Barahona en La Encrucijada, donde se mueve entre la extorsión y el poder.