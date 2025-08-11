La desesperación del alcalde de Carucedo por los incendios: “Es un infierno, tuve que evacuar de mi casa y escaparon hasta los bomberos”

Alfonso Fernández, alcalde de la localidad de Carucedo, ha atendido en directo a Espejo Público contando la situación tan difícil que están viviendo en estos momentos. El fuego ha llegado hasta la puerta de su propia casa, como le ha ocurrido a otros vecinos: “Es un infierno, veía las llamas en mi casa y tuve que evacuar. Escaparon hasta los bomberos porque tenían 20 metros de altura -las llamas- con la vegetación que hay”, reconoce conmocionado.

"Se ha dado una situación inesperada"

El alcalde no recuerda haber visto otro caso igual. Reconoce que otros años han tenido que hacer frente a otros incendios, “pero este ha sido tan voraz”. Las condiciones meteorológicas y el cambio de viento repentino han dificultado las tareas, “se ha dado una situación inesperada. Ayer se daban cerca de 40 grados, parecía el infierno y en toda la comarca del Bierzo había ocho fuegos, no sabíamos muy bien qué ocurría”, reconoce el alcalde.

El paraje natural de Las Médulas, declarado patrimonio de la humanidad, ha quedado “deshecho”. “Ha sido una cosa muy voraz. En Médulas ardieron cinco casas. En Caduceo el fuego ha llegado hasta las puertas de las casas, los jardines, los gallineros se han quemado, la prioridad era salvar las viviendas”, detalla Alfonso.

Causas del incendio

Alfonso afirma que las llamas han sido intencionadas: “Ahora llevábamos dos años sin fuego ninguno, ningún conato de incendio, pero sé que ayer mismo estaban los fuegos en distinto sitio y aparece otro fuego en el alto de una cuesta de Borrenes, del pueblo aledaño al nuestro, y a mi me dijo un Guardia Civil que había sido intencionado”.

