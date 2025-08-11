Paula Echevarría confiesa qué sintió al ver el nombre de su hija Daniella Bustamante en los titulares tras posar juntas

Paula Echevarría y Miguel Torres fueron dos de los famosos invitados al décimo aniversario de la Gala Starlite en Marbella. Radiante, relajada y aun con la resaca emocional de su cumpleaños, la actriz atendió a los medios y habló de todo: su fiesta, la moda juvenil… y un momento que le impactó hace un par de meses, cuando su hija Daniella posó con ella por primera vez en un photocall.

El look de Paula Echevarría | Gtres

"Fue algo muy espontáneo"

El pasado mes de junio, durante los ELLE Style Awards en Madrid, la actriz de Velvet sorprendió al aparecer acompañada por su hija mayor, fruto de su anterior relación con David Bustamante. Aquella imagen dio la vuelta a las redes y medios; lo que para ellas fue un gesto natural, se convirtió en un aluvión de titulares.

"La verdad: en un momento le disteis mucho bombo, pero en realidad para nosotras fue algo muy espontáneo y ya está", recordó Paula. Sin embargo, no todo fue ilusión: "Luego ya es verdad que me entró mucho vértigo cuando empecé a ver su nombre en titulares y dije: no, no, no".

Paula Echevarría posando por primera vez con su hija Daniella | Gtres

Una fiesta de cumpleaños emotiva y familiar

En Marbella, la actriz confesó que todavía sentía que "seguía de fiesta" tras la celebración de su 48º cumpleaños. Lo celebró rodeada de los suyos: "Fue divertidísima, emotiva, porque estaba con mi chico, mis padres, mi hija y muchísimos amigos a los que quiero mucho. Dicen que hay que rodearse de la gente que quieres y es lo que intento hacer siempre".

Miguel, por su parte, también fue protagonista en esa fecha con unas palabras que emocionaron a Paula. Con humildad, él restó importancia: "Tampoco creo que sea una fuente de inspiración para los grandes escritores, pero creo que es algo muy básico, muy simple y que es la verdad".

Su opinión sobre el estilo de la princesa Leonor y la infanta Sofía

Como icono de estilo, Paula también fue preguntada por el vestuario de la princesa Leonor y la infanta Sofía en sus recientes apariciones públicas. La actriz empatizó con la etapa que atraviesan: "Tienen una edad muy complicada. Ni lo suficientemente mayor para ciertas cosas, ni tan pequeña para otras… están en tierra de nadie. Están buscando su propia identidad y estilo, como todas las chicas de su edad".

Paula Echevarría y Miguel Torres | Gtres

En su opinión, es lógico que adapten su imagen al contexto: "En Mallorca tienen un estilo muy mallorquín, en actos institucionales en Madrid van de otra manera. Creo que están intentando encontrar su hueco. Es que son muy jóvenes".

Como bien dice la actriz, seguro que tanto la princesa, la infanta como también Daniella acabarán encontrando su estilo y convirtiéndose en referentes, como sus respectivas madres.